Başbakan Yıldırım dondurma ikram etti, simit verdi

İstanbul,(DHA)
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Bağcılar'da esnaf ziyaretinde bulundu.
Yıldırım, halka hitap ettiği Bağcılar Meydanı'na gelirken esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Binali Yıldırım, çocuklara gül ve oyuncak verdi. Yıldırım, bir çocuğu da kucağına alıp sevdi . Bir dondurma tezgahına geçerek vatandaşlara dondurma da ikram eden Başbakan Yıldırım, kalabalığa simit verip gül dağıttı.
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