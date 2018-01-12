Başbakan Yıldırım: Dosyanın içeriğini biz de bilmiyoruz AYM de bilmiyor (1)

"MAHKEMELERİ VERDİKLERİ KARARLAR İLE TARTIŞTIRMAK, HUKUK DEVLETİNİN İLKELERİNE AYKIRI" Başbakan Binali Yıldırım, "Mahkemeleri verdikleri kararlar ile tartıştırmak, tartışır hale getirmek hukuk devletinin ilkelerine aykırıdır. Ülkemiz de hukuk sistemimize de olumlu bir katkısı yoktur. Mutlaka alınan kararlar bir kesimi mutlu eder, bir kesimiz mutsuz eder. Bu gayet doğal. Her karar üzerinden mahkemelerimizi hırpalamak, keselemek, itibarını azaltmak doğru değildir. Bu dava sonuçlanmış bir dava da değil. Duruşması yapılıp son kararı verilmiş bir dava da değildir. Acele yorum yapmak mahkemeye de haksızlık olur. Davaya da gölge düşürür. Bundan sonraki süreci takip edeceğiz. Her münferit olaydan sonra bir düzenleme yapmak hukuk devleti ilklerine çok uygun düşmez" ifadelerini kullandı. "AK PARTİ OLARAK İTTİFAKA OLUMLU BAKIYORUZ" AK Parti- MHP ittifakına ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, "AK Parti olarak ittifaka olumlu bakıyoruz. Partilerin kurumsal kimliklerini muhafaza etmek suretiyle yani bir partinin listelerinden seçime girmek değil, amblemlerini, tüzel kişiliklerini muhafaza ederek seçime birlikte gitmelerine yönelik düzenlemeye sıcak bakıyoruz. Teşkil edilen komisyonun da görevi bunun detayını çalışarak önümüze getirmektir" açıklamasında bulundu. "İDLİB'TE SALDIRILARIN ARTMASI ORADA YENİ BİR GÖÇ HAREKETİNE SEBEP OLACAKTIR"İdlib'teki gelişmelere ilişkin Yıldırım, "İdlib'te saldırıların artması orada yeni bir göç hareketine yeni bir mağduriyetlerin oluşmasına sebep olacaktır. Milyonlarca insanın yaşadığı yerde sivil ile terör gurubunu nasıl ayırt edeceksiniz? Bu iş çok tehlikeli ve yanlıştır. Suriye'nin barış sürecini akamete uğratmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Özellikle rejime, Rusya Federasyonu'nun ve İran'ın bu konuda daha fazla telkinde bulunması zorunlu hale gelmiştir" diye konuştu. "İTTİFAK ALENİ, AÇIK BİR ŞEKİLDE YAPILIR. GİZLİ SAKLI İTTİFAK YAPMAYA KALKMASINLAR" Yıldırım, "İttifak aleni, açık bir şekilde yapılır. Gizli saklı ittifak yapmaya kalkmasınlar. Vatandaş bunu yemez. Kiminle kimin beraber olduğunu o meydanda millet görüp karar verecek. Biz milli ve yerli hiçbir emperyal gücün ülkemiz üzerinde emelleri olanların bu emellerine hizmet edecek hiçbir kimse ile parti ile ittifak yapmayız. Bu kadar açık. Bunun dıi9ına ittifak yapacaklar da kararlarını kendi verecektir. İttifak öyle gizli, saklı olmaz. Doğal kenetlenme falan bunlar zırvadır. İttifak aleni, açık bir şekilde ortaya konur gereği yapılır. Çıkacak sonuç herkesin kabul edebileceği sonuç olur" açıklamasında bulundu. (ABD'NİN SEYAHAT UYARISI) ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE OLUMLU KATKISI OLMAZABD'nin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısına ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, "Bunlar güzel şeyler değil. Türkiye güvenli değil algısı oluşturma hem haksızlıktır, hem de ABD-Türkiye ilişkilerine olumlu katkısı olmaz. Ankara ne kadar güvenliyse, Washington o kadar güvenli. Küresel terör sınır tanımıyor. Seyahat yasağı, sınırları kapatmak çözüm değil. Küresel teröre karşı daha fazla dayanışma, birlik gerekiyor" dedi.