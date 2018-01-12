Başbakan Yıldırım: Dosyanın içeriğini biz de bilmiyoruz AYM de bilmiyor (2)

"MAHKEMELERİ VERDİKLERİ KARARLAR İLE TARTIŞTIRMAK, HUKUK DEVLETİNİN İLKELERİNE AYKIRI"

Başbakan Binali Yıldırım, "Mahkemeleri verdikleri kararlar ile tartıştırmak, tartışır hale getirmek hukuk devletinin ilkelerine aykırıdır. Ülkemiz de hukuk sistemimize de olumlu bir katkısı yoktur. Mutlaka alınan kararlar bir kesimi mutlu eder, bir kesimiz mutsuz eder. Bu gayet doğal. Her karar üzerinden mahkemelerimizi hırpalamak, keselemek, itibarını azaltmak doğru değildir. Bu dava sonuçlanmış bir dava da değil. Duruşması yapılıp son kararı verilmiş bir dava da değildir. Acele yorum yapmak mahkemeye de haksızlık olur. Davaya da gölge düşürür. Bundan sonraki süreci takip edeceğiz. Her münferit olaydan sonra bir düzenleme yapmak hukuk devleti ilklerine çok uygun düşmez" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ OLARAK İTTİFAKA OLUMLU BAKIYORUZ"

AK Parti- MHP ittifakına ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, "AK Parti olarak ittifaka olumlu bakıyoruz. Partilerin kurumsal kimliklerini muhafaza etmek suretiyle yani bir partinin listelerinden seçime girmek değil, amblemlerini, tüzel kişiliklerini muhafaza ederek seçime birlikte gitmelerine yönelik düzenlemeye sıcak bakıyoruz. Teşkil edilen komisyonun da görevi bunun detayını çalışarak önümüze getirmektir" açıklamasında bulundu.