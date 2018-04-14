Başbakan Binali Yıldırım, son günlerde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın geçici olduğunu, etkilerinin de sınırlı olacağını söyledi. Dün sonuçlanan 28 Şubat davasını da değerlendiren Yıldırım, "Yargı gerekeni yapıyor" dedi. AK Parti Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi, Hakkı Başar Spor Tesisinde gerçekleştirildi. Kongreye Başbakan Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker, Hayati Yazıcı ve Mustafa Ataş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksü ve çok sayıda partili katıldı. Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajı da yayınlandı. Salondu dolduran partililere hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, gençlerin "Başbakan Binali Yıldırım" tezahüratları üzerine Cumhurbaşkanlığı sistemine atıfta bulunarak, "Hadi biraz daha zamanının var ondan sonra diyemeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

"Döviz kurlarındaki dalgalanma geçici, etkileri sınırlı" Konuşmasında döviz kurlarındaki dalgalanmaya değinerek muhalefeti eleştiren Başbakan Yıldırım, "Özellikle son günlerde döviz kurlarındaki dalgalanmayı fırsat bilerek, vizyon ortaya koyamayan, ülke için proje üretemeyen muhalefetin, adeta mal bulmuş mağribi gibi sarıldığını görüyoruz. Şartlar ne olursa olsun içeride ve dışarıda küresel ekonomik belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisi 2017’de nasıl destan yazdıysa, 2018’de de istikrarla, kararlılıkla yoluna devam edecek. Son günlerde döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın geçici olduğunu ve etkilerinin de sınırlı olacağını ifade etmek isterim. Hükümetimiz konuyu ciddiyetle ve hassasiyetle ele alıyor. Alınması gereken ne tedbirler varsa merkez bankası, ekonomi koordinasyon kurulumuz bu tedbirleri alıyoruz. Geçmişi hatırlayalım. Bakın bugün konuşanlar fırsatı ganimet bilenler Türkiye’nin geçmişini hatırlamıyorlar. Hatırlayın. Bizim en küçük para birimimiz milyondu. 1 milyona bir çay bile içemezdiniz. Altı 0’ı paradan atan AK Parti iktidarıdır. Kurda ufak oynamalarla felaket senaryoları anlatan 15 yıl öncesini gözden kaçırmaya çalışıyorlar. Faizleri yüzde 10’lar seviyesine indiren AK Parti iktidarıdır. Gelirlerin yüzde 87’sini faize verirken, yüzde 11’inin faize verir hale getiren Ak Parti iktidarıdır. Orada kalan yüzde 75’İ de yatırımlarla, hastanelerle, fabrikalarla, şehir hastaneleri ile donatarak hizmete dönüştüren yine AK Parti iktidarıdır" diye konuştu.

"Yargı gerekeni yapıyor"

Başbakan Yıldırım, dün sonuçlanan 28 Şubat davasını da değerlendirerek, "28 Şubat bir postmodern darbe girişimiydi. Halkın seçtiği iktidarı uzaklaştırmak, korku ile tehdit ile işbaşından uzaklaştırmak için hazırlanmış bir darbe girişimiydi. Milletin iradesini tanklarla ezmeye çalışan darbeci zihniyet o gün böbürlenerek ne dedi. ’28 Şubat bin yıl devam edecek’. Evet 28 Şubat devam ediyor. Nasıl devam ediyor hesap sorularak devam ediyor. Yargının önünde hukuk devletinde hesabı soruluyor. Şunu herkes bilmelidir. Bu ülkede demokrasilerde hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Mutlaka hesabı sorulur. O gün hiç hesap sorulamayacakmış gibi afra tafra yapanlar bugün, ‘biz ettik siz etmeyin, biz öyle demedik, bir darbe yapmadık’ diye elaman diliyorlar. Ama yargı gerekeni yapıyor. Hak ettiklerini ne gerekiyorsa, gereğini yapıyor" şeklinde konuştu.

"45 bin 300 konutluk kentsel dönüşüm ikinci etabını yine burada başlatacağız"

Esenlerde yapılan yatırımları anlatan Başbakan Binali Yıldırım, "Belediye bakanımız, çalışkan başkanımız İstanbul’un en güzel şehir meydanını esenlere kazandırdı. Açık kapalı 12 bin araç kapasiteli otopark tamamlandı. Hizmete alındı. 24 saat hizmet veren dev şehir stadyumunu da hizmete aldık. Türkiye’nin en kapsamlı teknoparklarından birini de Yıldız Teknik Üniversitesi yine burada hizmete aldık. İlçe düzeyinde İstanbul’un en kapsamlı dönüşüm projesini tamamladık. Günde 40 ton çöpün dönüşümünü sağlıyoruz, ekonomiye kazandırıyoruz. İkisi kız biri erkek olmak üzere 3 adet yüksek öğrenim yurdunu hizmete verdik. 3 ayrı yurt yapımı da devam ediyor. Kentsel dönüşüm master planını belediyemiz hazırladı. Kamu özel sektör ve bireysel dönüşümlerle son 5 yılda Esenler’de 41 bin konutun dönüşümünü başardık. Bu büyük bir rekordur. 45 bin 300 konutluk kentsel dönüşüm ikinci etabını da yine burada başlatacağız. Esenler’e 500 yataklı yeni bir Eğitim Araştırma Hastanesini de açıyoruz. Avrupa’nın en büyük kongre merkezi de Esenler’de olacak" açıklamalarında bulundu.