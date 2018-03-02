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Başbakan Yıldırım: “Dün alçakça bir pusu sebebiyle 8 askerimiz şehit oldu”

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2018 18:33 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, “Dün yine alçakça bir pusu sebebiyle 8 askerimiz şehit oldu.

Başbakan Binali Yıldırım, “Dün yine alçakça bir pusu sebebiyle 8 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralılarımız var, acil şifalar diliyorum” dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, 1. Ordu Komutanlığı Selimiye Kışlası’nı ziyaret ederek er ve erbaşlarla yemekte bir araya geldi. Başbakan Yıldırım, yemekte askerlerle bol bol sohbet etti. Yemek sonrasında Afrin şehitlerine başsağlığı dileyerek konuşmasına başlayan Başbakan Yıldırım, “Bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz Türkiye’nin, milletimizin huzuru, güvenliği için Afrin’de büyük destan yazıyorlar. Büyük kahramanlıklar yapıyorlar. Dün yine alçakça bir pusu sebebiyle 8 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralılarımız var, acil şifalar diliyorum” dedi.

“Bu millette böyle vatan sevgisi olduğu sürece bizim sırtımızı hiç kimse yere getiremez”
“Etrafımızda bulunan milletlerin huzuru ve barışı için tarihten gelen bir sorumluluğumuz var” diyen Başbakan Yıldırım, “Ülkemiz zor bir coğrafyada, bu coğrafya bizim kaderimiz olduğu kadar, bizim aynı zamanda da sorumluluğumuzu da artırıyor. O yüzden biz nasıl 6 asırdan fazla 3 kıtada bu topraklarda huzur, kardeşlik, barışı hakim kıldıysak, Türkiye Cumhuriyeti devletinin görevi sadece 81 milyon ve 780 bin kilometre vatan topraklarını korumak değil, aynı zamanda etrafımızdaki milletlerin de huzuru, barışı ve selameti için tarihten gelen bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğun bilincinde olarak bugün biz Afrin’de, El-Bab’ta Cerablus’tayız. Yarın memleketimize, milletimize herhangi saldırı olursa, ne olursa olsun işte kahraman Mehmetçiklerimiz, kahraman Mehmetlerimiz her zaman hazır. Afrin harekatı başladığı ilk günden itibaren vatandaşlarımız ’biz de Afrin’e gitmek istiyoruz’ dediler. Bununla yetinmeyip 135 kilometre Hatay, Kilis’in bütün sınırlarına her gün akın akın insanlar geliyor. Mehmetçiğe, askerlerimize, polisimize, jandarmamıza destek veriyorlar, dua ediyorlar. Böyle ülkede böyle milletle, böyle vatan sevgisi olduğu zaman bizim sırtımızı hiç kimse yere getiremez” şeklinde konuştu.

“15 Temmuz gecesi halkın ve Hakk’ın gücü tankın gücünü yenmiştir”
15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimine de değinen Başbakan Yıldırım, “15 Temmuz’un bu ülkeye ne büyük bir bedel ödettiğini hepimiz biliyoruz. Hep beraber şu üniformanın içine girmiş alçaklar, teröristler, devletin silahını, tankını topunu, silahını çaldılar ve milletin üzerine acımasızca bomba yağdırdılar, ateş ettiler. Ülkenin Cumhurbaşkanını öldürmeye kalktılar. Halkın iradesiyle seçilmiş bir lideri alaşağı etmeye çalıştılar. Bütün değerlerimizi maalesef yerle bir ettiler. Ama hamdolsun Türkiye’de dünyanın bile inanmadığı bir mucize oldu. Tankın karşısında, silahın karşısında imanından başka gücü olmayan bu asil milletin evlatları Cumhurbaşkanımızın davetiyle indi meydanlara, dünyayı bu alçaklara dar etti. O gece halkın ile Hakk’ın gücü tankın gücünü yenmiştir. Bütün ülke elhamdülillah her türlü darbeyi, her türlü kumpası bundan böyle artık tarihe karışmıştır. Çünkü ülkenin gerçek sahibi millet, bunu yapacağını en iyi şekilde göstermiştir” diye konuştu.

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