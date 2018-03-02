Başbakan Yıldırım: “Dün alçakça bir pusu sebebiyle 8 askerimiz şehit oldu”

Başbakan Binali Yıldırım, “Dün yine alçakça bir pusu sebebiyle 8 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralılarımız var, acil şifalar diliyorum” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, 1. Ordu Komutanlığı Selimiye Kışlası’nı ziyaret ederek er ve erbaşlarla yemekte bir araya geldi. Başbakan Yıldırım, yemekte askerlerle bol bol sohbet etti. Yemek sonrasında Afrin şehitlerine başsağlığı dileyerek konuşmasına başlayan Başbakan Yıldırım, “Bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz Türkiye’nin, milletimizin huzuru, güvenliği için Afrin’de büyük destan yazıyorlar. Büyük kahramanlıklar yapıyorlar. Dün yine alçakça bir pusu sebebiyle 8 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralılarımız var, acil şifalar diliyorum” dedi.

“Bu millette böyle vatan sevgisi olduğu sürece bizim sırtımızı hiç kimse yere getiremez”

“Etrafımızda bulunan milletlerin huzuru ve barışı için tarihten gelen bir sorumluluğumuz var” diyen Başbakan Yıldırım, “Ülkemiz zor bir coğrafyada, bu coğrafya bizim kaderimiz olduğu kadar, bizim aynı zamanda da sorumluluğumuzu da artırıyor. O yüzden biz nasıl 6 asırdan fazla 3 kıtada bu topraklarda huzur, kardeşlik, barışı hakim kıldıysak, Türkiye Cumhuriyeti devletinin görevi sadece 81 milyon ve 780 bin kilometre vatan topraklarını korumak değil, aynı zamanda etrafımızdaki milletlerin de huzuru, barışı ve selameti için tarihten gelen bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğun bilincinde olarak bugün biz Afrin’de, El-Bab’ta Cerablus’tayız. Yarın memleketimize, milletimize herhangi saldırı olursa, ne olursa olsun işte kahraman Mehmetçiklerimiz, kahraman Mehmetlerimiz her zaman hazır. Afrin harekatı başladığı ilk günden itibaren vatandaşlarımız ’biz de Afrin’e gitmek istiyoruz’ dediler. Bununla yetinmeyip 135 kilometre Hatay, Kilis’in bütün sınırlarına her gün akın akın insanlar geliyor. Mehmetçiğe, askerlerimize, polisimize, jandarmamıza destek veriyorlar, dua ediyorlar. Böyle ülkede böyle milletle, böyle vatan sevgisi olduğu zaman bizim sırtımızı hiç kimse yere getiremez” şeklinde konuştu.