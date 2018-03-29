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Başbakan Yıldırım: "Eğer Türkiye bu terörle mücadeleyi vermemiş, yerinden yurdundan edilen milyonlarca insana sahip çıkmamış olsaydı, emin olun ki terör ve göç, mülteci akını Balkanları da Avrupa'yı da istila eder ve buralarda hayat yaşanmaz hale gelirdi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 21:17 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Eğer Türkiye bu terörle mücadeleyi vermemiş, yerinden yurdundan edilen milyonlarca insana sahip çıkmamış olsaydı, emin olun ki terör ve göç, mülteci akını Balkanları da Avrupa'yı da istila eder ve buralarda hayat yaşanmaz hale gelirdi. Bütün bu fedakarlıklar ortadayken Avrupalı dostlarımızın bazı marjinal örgütlerin yönlendirmesiyle Türkiye'ye haksız şekilde bir tutum içerisine girmesi de doğrusu bizi üzüyor ve bunu kabul etmek mümkün değildir."

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