Başbakan Yıldırım ekonomi paketini açıkladı

“Baz istasyonu teşkilinde zorluklar ortadan kalkıyor”

Baz istasyonlarının kurulmasına ilişkin de düzenleme yapıldığını kaydeden Yıldırım, konuya ilişkin şunları dedi:

“Bilgi toplumu noktasında Türkiye AB ortalamasını yakalamış durumda. Türkiye offline değil online olan ülke konumundadır. Bize bu imkanı sağlayan Telekom şirketleri var. Telekom şirketleri gelişen teknolojiyi, genişleyen kullanıcı sayısına uygun olarak gerekli altyapıyı yapıyorlar. Bu altyapıyla ilgili bazı zorluklar yaşanıyordu. Bunları da bu reform ile çözmüş oluyoruz. Bir yere baz istasyonu koyacak ama vatandaş ‘buraya koyamazsın’ diyordu. Ama oraya kurulması gerekiyor. Kapsama yapması için uygun alan o. Çünkü bunun bir tekniği var. Eğer biz interneti kabul edeceksek bu istasyonların da hayatımızın bir parçası olacağını kabul etmemiz lazım. ‘Bunlar çok fazla frekans yayıyor, sağlığa zararlı’ deniliyor. Bizim standartlarımız bu konuda elektromanyetik dalga yayma açısından Avrupa’nın müsaade ettiği oranların 4’te biri kadar. Vatandaşın sağlığı her şeyden önce gelir. 4 kat daha büyük yatırım yapıyoruz. Baz istasyonu, iletim noktalarının teşkilinde zorluklar ortadan kalkıyor. Bu tip altyapı hizmetlerinin verilmesinde kazı izinlerinin ve ücretlerinin belirlenmesinde bir standardı getiriyoruz. Küçük yerleşim birimlerine kadar bütün vatandaşlarımızın geniş ve hızlı internet alabilmesine imkan getiriyoruz.”

Yıldırım, dış ticaret şirketlerinin evrak işlemleri için alınan bedel ile gümrük müşavirlerinin müşterilerinden aldıkları ücretlere de bir sınır getirildiğini sözlerine ekleyerek, “Gümrüklerde tek pencere projesi hayata geçirildi. Kurumlarımızın, gümrüklerdeki personellerimizin çalışma saatlerinde buradaki işleyişe uygun olarak yeniden düzenliyoruz. Mesai bitti, kapılan kapandı, bekle dönemini artık kaldıracağız. Burada paraysa para ne lazımsa bunu vereceğiz ve mutlaka o gümrüklerimiz 24 saat açık olmalı. Çünkü gecikmenin bedeli büyük” ifadelerini kullandı.

Taşınır rehin uygulamasını daha rasyonel hale getirdiklerini belirten Yıldırım, Yatırım Ortamını İyileştirme Paketi ile getirilen diğer yenilikleri şöyle sıraladı:

“KOBİ’lerimize ciddi imkan sağlayan bu finansman aracının etkin bir şekilde kullanılmasını istiyoruz. Bu sadece gayrimenkul değil, arsa, bina vesaire menkul kıymetlerde yaptığınız işin tezgahları, araçları ne kadar menkul kıymetleriniz varsa bunları teminat olarak kullanabileceksiniz.Bankalardaki ipotek işlemlerinin de Tapu Müdürlüğü ile elektronik ortamda yapılmasına imkan getiriyoruz. Aylık olarak verilen SGK ve muhtasar beyannameleri birleştiriliyor ve böylece yatırımcılara ciddi bir zaman tasarrufu sağlıyoruz. İkisini birleştirip vereceğiz. Dolayısıyla iki iş yerine bir iş yapmış olacağız. İmalat sanayi ile ARGE, tasarım, yenilik faaliyetlerine yönelik makine, teçhizat alımlarına KDV istisnası getiriyoruz. İmalatta kullanacağınız, teknoloji geliştirmede kullanacağınız araçları alırken, makine, teçhizat alırken teşvikli olsun veya olmasın bu imkanı herkese getirmiş oluyoruz.”

Daha büyük bir paketin de yolda olduğu müjdesini veren Yıldırım, “Bu paketlerde para yok. ‘Biz para istiyoruz diyebilirsiniz’ ama bunlar para için hazırlık. Önce altyapı. İş yapamadıktan sonra paranın kıymeti yok ki. Önemli olan iş ortamının iyileştirilmesi. Özel sektörümüzle iş birliği halinde hazırlanan bu düzenlemelerdeki ana amacımız yatırımcıların işini kolay etmek. Böylece ülkeyi yatırım yapılabilir cazip bir ülke haline getirebilmek. Bunlarla ilgili önümüzdeki birkaç gün içerisinde 2018 yılını kapsayan ekonomi ile ilgili 2017’de yaptığımız gibi kapsamlı bir eylem planını hazırladık. Çeşitli dedikodular var. Bizim memleket söz konusu olunca her taraftan ülkemizin algısını kötüleştirmek için ciddi bir gayret var. ‘Nasıl oluyor da Türkiye bir yandan Suriye’de operasyon yapıyor, bir yandan Irak’ta operasyon yapıyor; diğer yandan yurt içinde FETÖ, PKK, DEAŞ ile aynı anda mücadele ediyor, hala dünyada büyümede bir numara.’ Millette bir kıskançlıktır gidiyor. Onun için de sürekli dedikodu, kur şöyle olacak, faiz böyle olacak, enflasyon şöyle olacak, büyüme böyle olacak Bu konuda ülkemize karşı bir ortak iş birliği içerisinde algı oluşturmaya devam ediyor. Bunda da PKK, FETÖ istediklerini elde edemeyince, adeta duman olunca bu sefer yurt dışında onların muhipleri var. Bu muhipleri vasıtasıyla ülkeyi karalamaya ve algı bozmaya gayret ediyorlar. Oynanan oyunu görmemiz lazım. Bu oyunları boşa çıkaracak özel sektörümüz var, iş alemimiz var, istikrarlı, güvenli bir yönetimimiz var, başımızda da Cumhurbaşkanımız var. İş yapmak isteyen vatandaşımızın önünü kesen, burnundan getiren değil; önünü açan, isteğini arttıran bir anlayışla bu reformları gerçekleştiriyoruz. İktidara geldiğimiz ilk günden beri bu doğrultuda birçok adım attık. Türkiye’nin tarihinin en büyük ekonomik büyümesini gerçekleştirdiği bu dönemde yatırım ortamının iyileştirilmesi için atılan adımlar katkı sağladı. Bunları yeterli görmediğimiz için yenilerini yapma ihtiyacı görüyoruz. Dün sorun olan bugün sorun olmaktan çıkıyor ama dün sorun olmayan bir konu önünüze sorun olarak geliyor. Bir kişiye iş sağlayan, büyümeye katkı sağlayan her kim varsa bizim için makbuldür. Bunu yaparken de sen yabancısın, sen yerlisin demeyelim. Bu ülkede akıl teri, alın teri döken, vergi veren, insan çalıştıran, Türkiye’nin büyümesine katkı sağlayan adı ne olursa olsun o bizim yerli ve milli üreticimizdir, yatırımcımızdır, girişimcimizdir. O yüzden yabancı gibi bir tasnif bizim gündemimizde yoktur. Türkiye sermayeyle birlikte özellikle teknoloji transferi, bilgi, tecrübe aktarımı yapan herkese minnet borcumuz var. Tabiatı itibariyle ürkek olan sermayeyi ülkemize çekmek için daha fazla çaba gösterme ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu çabaları başından beri gösteriyoruz ve neticede aldık. Geçmişte ülkemize gelen uluslararası sermaye rakamı, yani AK Parti iktidarından önce yılda bir milyar dolar civarındaydı. Son 15 yılda Türkiye’ye 191 milyar dolar doğrudan küresel sermaye geldi” açıklamasını yaptı.