Başbakan Yıldırım ekonomi paketini açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, şirket kurulum işlemlerinin Ticaret Sicil Müdürlüklerinde yapılacağını ve ücretin 2 bin 250 liradan 650 liraya düştüğünü söyledi. 2018 yıl sonuna kadar vatandaş ile devlet arasındaki her türlü işin e-Devlet üzerinden yapılacağı müjdesini paylaşan Yıldırım, 67 maddelik daha büyük bir paketin de yolda olduğunu ifade etti.

Başbakan Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Tanıtım Toplantısında konuştu. Bürokrasinin görevinin devletin işleyişinde bir araç olduğunu söyleyen Yıldırım, “Bürokrasi demek sizlerin olan işini olmaz hale getirmek, yokuşa sürmek demek değildir. Bürokrasiyi hem mevzuat hem de uygulama itibariyle ne kadar işler hale getirirsek ülke olarak bundan karlı çıkarız. Geçtiğimiz haftalarda mecliste görüşülerek kabul edilen Yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili düzenlemeler 35 maddelik bir kanun olarak çıktı, yürürlüğe girdi. Bu, bir seferde yapılan en büyük reformlardan birisidir. Şimdi hazırlıkları devam eden 67 maddelik bir paket daha var. Onu da yakın zamanda meclise sunacağız. Kanuni değişikliklere uygun olarak ikincil ve idari düzenlemelerde bir yandan devam ediyor. Türkiye’de mevzuat işi bir seferde bitmiyor. Kanun çıkartıyorsunuz, her şey halloldu sanıyorsunuz. Kanun çıkınca her şeyin hallolması lazım ama hukukçular işi kolaylaştırınca kendilerine olan ihtiyacın azalacağını düşündükleri için böyle kontrol mekanizmalarını koymayı ihmal etmiyorlar. Şimdi mümkün mertebe bilişimi geliştirerek, vatandaş ile yüz yüze gelmeden işlem yapmanın önünü açarak bu süreçleri azaltıyoruz. Eş zamanlı olarak ikincil düzenlemelerde hızla devreye giriyor ve böylece uygulama başlıyor” diye konuştu.

“Şirket kurulum işlemleri Ticaret Sicil Müdürlüklerinde yapılacak”

AK Parti iktidarından önce şirket kurulumunun bir ay sürdüğünü, şimdi ise bir saat içerisinde şirket kurulabildiğini söyleyen Yıldırım, “Aslında daha da kısalabilir ama bir günde şirketinizi kuruyorsunuz. Bismillah deyip işe başlıyorsunuz. Bu ciddi bir ilerlemedir. Şimdi şirket kurmak için illerde, ilçelerde Ticaret Sicil Müdürlüklerinde bu iş yapılacak. Bunun ne faydası var? 2 bin 250 lira veriyordunuz, şimdi 650 lira verip kuracaksınız. Maliyeti üçte birin altına düştü. Noterlerimiz biraz üzüldü ama onlar üzülmesin. Onlara yapacak iş her zaman var. Burada önemli olan evraklar. Burada da bir zihniyet değişikliğine gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Vatandaş ile devlet arasındaki her türlü iş E-Devlet üzerinden yapılacak”

E-Devlet düzenlemeleri ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Yıldırım, “Devletle işiniz varsa her bir kuruma aynı evrakları tekrar tekrar hazırlayıp götürme işine son veriyoruz. Bir kurumda işiniz var. Bugün itibariyle E-Devlet üzerinden vatandaşın devletle iş yapma oranı yüzde 57’ye çıktı. Bu yıl sonuna kadar vatandaş-devlet arasındaki her türlü iş E-Devlet üzerinden yapılacak. Yani bürokrasi tuş oluyor. Tuşa basacaksınız, işinizi yapacaksınız. Gerekli dokümanlar zaten mevcut. İçişleri Bakanlığında, Adalet Bakanlığında mevcut. Bunları tekrar tekrar istemenin manası yok. Onlar arasında elektronik ortamda haberleşme olacak, bilgiler havuzda bulunacak. Vatandaşlık numaranızı girerek işlemlerinizi ne lazım ehliyet, ne lazım pasaport, ne lazım şirket kurulacak, ne lazım trafik tescili yapılacak veya tapu alınacak aklınıza ne gelirse her türlü işlemi E-Devlet kapısı üzerinden ayrı ayrı bir sürü evrak olmadan işlemlerinizi yapabileceksiniz. Böylece vatandaşın kapı kapı dolaşıp yorulmasının önüne geçilecek.”

“İflas erteleme hakkı yerine şirketin kurtarılmasına ilişkin mekanizmayı getiriyoruz”

İflas erteleme hakkı yerine şirketin kurtarılmasına yönelik bir mekanizmayı hayata geçirdiklerini söyleyen Yıldırım, “Bunu kötüye kullanmaya başladılar ve bir sürü mağduriyet oluştu. Bunu kaldırdık. Bunun yerine şirketin kurtarılmasıyla ilgili bir mekanizma geliştirdik. Şirket tasfiye yerine ticari hayatını sürdürmeyi esas alan bir anlayışla alacaklı haklarının da korunmasını sağlayacak yeni bir statüye geçsin istedik. Öldürmek değil yaşatmak esas olmalı. Bu arada da kötü düşüncelerin de tedbirini alacak bir uygulamayı getirmek. Şirketin batık hale gelmeden sıkıntı ortaya çıkar çıkmaz kurtarma anlaşmasına girebilmesine imkan getiriyoruz. Şirket kurtarılamamışsa mallarının bir bütün halinde satılarak ekonomik değerinin de korunmasın hedefliyoruz. Bu düzenleme ile inşaat sektörü önemli ölçüde rahatlamış olacak. İnşaat izni alınması için 18 işlem yapılıyor. Bu sayıyı 6’ya indiriyoruz. Evraklarını inşaat izni için belediyeye teslim eden bir vatandaşımız artık diğer kurumları ilgilendiren evrakları tek tek dolaşarak takip etmek zorunda kalmayacak. Tek kapıdan hizmet alma dediğimiz sistemi hayata geçiriyoruz. Belediye elektronik ortamda bu sorgulamaları yapıp işlemi tamamlamış olacak. Daha önce mimardan, mühendisten, şefinden başkanına kadar 18 kişi ayrı ayrı imzadan geçiyor, ruhsat formunda artık tek bir imza olacak. Diğer bütün işlemler elektronik ortamda yürüdüğü için ruhsat formundaki tek imza belediyede bu işle ilgili yetkili kimse onun imzası olacak” dedi.

Benzer bir kolaylığın yapı kullanma belgesi ve elektrik bağlanması işleminde de yapıldığını belirten Başbakan Yıldırım, “Bütün belediyeleri aynı dijital ortamda buluşturarak bu konudaki uygulama farklılıklarının önüne geçmiş oluyoruz. Bunun için İçişleri Bakanlığımızca yürütülecek çalışma sonunda hazırlanan ve bütün belediyelerin kullanımına sunulacak bir ortak platform olacak. Böylece artık bu her yerde iş yapma, her yere koşuşturma dönemi sona erecek. Birkaç ay içerisinde bu ortak platformu İçişleri Bakanlığımız hazırlatmış olacak” açıklamasını yaptı.