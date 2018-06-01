Başbakan Yıldırım Elazığ’da

ELAZIĞ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Hacı Tayyar Camisi’nde kıldı.
Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında AK Parti Elazığ mitingine katılmak üzere, kente geldi.
Elazığ Havaalanı önünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Yıldırım, daha sonra Hacı Tayyar Camisi'ne geçti.
Burada cuma namazını kılan Başbakan Yıldırım, cami cemaati ile süre sohbet etti. Yıldırım, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
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