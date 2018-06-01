Başbakan Yıldırım Elazığ'da

ELAZIĞ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Elazığ Valiliğini ziyaret etti.
Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki AK Parti Elazığ mitinginin ardından yürüyerek valiliğe geçti.
Başbakan Yıldırım, burada Vali Çetin Oktay Kaldırım ve il protokolü tarafından karşılandı.
Yıldırım, basına kapalı gerçekleşen ziyarette Kaldırım'dan kentteki yatırım ve projelere ilişkin bilgi aldı.
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