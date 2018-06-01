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Başbakan Yıldırım Elazığ'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 16:39 | Son Güncelleme

Yıldırım, Elazığ Valiliğini ziyaret etti

ELAZIĞ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Elazığ Valiliğini ziyaret etti.

Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki AK Parti Elazığ mitinginin ardından yürüyerek valiliğe geçti.

Başbakan Yıldırım, burada Vali Çetin Oktay Kaldırım ve il protokolü tarafından karşılandı.

Yıldırım, basına kapalı gerçekleşen ziyarette Kaldırım'dan kentteki yatırım ve projelere ilişkin bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yıldırım Elazığ Valiliği

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