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Başbakan Yıldırım: "Ermenistan yıllardan beri sürdürdüğü Türkiye'ye yönelik hasmane tutumundan, Türkiye'nin toprak bütünlüğü, sınırlarına yönelik yanlış tutumlarından vazgeçiyorsa, her şeyden vazgeçiyorsa, yeni bir sayfa açmak istiyorsa bunlarla ilgili de

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2018 14:23 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Ermenistan yıllardan beri sürdürdüğü Türkiye'ye yönelik hasmane tutumundan, Türkiye'nin toprak bütünlüğü, sınırlarına yönelik yanlış tutumlarından vazgeçiyorsa, her şeyden vazgeçiyorsa, yeni bir sayfa açmak istiyorsa bunlarla ilgili detayları görüp ona göre karşılık veririz."


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