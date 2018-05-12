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Başbakan Yıldırım Erzincan'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2018 13:25 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Valiliği'ni ziyaret etti

ERZİNCAN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Valiliği'ni ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım, toplu açılış töreni ve bazı programlara katılmak üzere memleketi Erzincan'a geldi. Yıldırım, valilik binası önünde Vali Ali Arslantaş tarafından karşılandı.

Yıldırım, basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Arslantaş'tan kentteki yatırım ve projelere ilişkin bilgi aldı.

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Başbakan Yıldırım Erzincan Valilik ziyareti

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