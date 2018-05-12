Başbakan Yıldırım Erzincan'da

ERZİNCAN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Valiliği'ni ziyaret etti.
Başbakan Yıldırım, toplu açılış töreni ve bazı programlara katılmak üzere memleketi Erzincan'a geldi. Yıldırım, valilik binası önünde Vali Ali Arslantaş tarafından karşılandı.
Yıldırım, basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Arslantaş'tan kentteki yatırım ve projelere ilişkin bilgi aldı.
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