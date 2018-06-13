Başbakan Yıldırım Erzincan'da

Başbakan Binali Yıldırım, hemşehrileriyle iftarda bir araya geldi.
Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile AK Parti'nin Erzincan mitinginin ardından Erzincan Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.
Belediye Meydanı'ndaki iftardan sonra vatandaşlarla ayaküstü sohbet eden Yıldırım, daha sonra Belediye Başkanlığını ziyaret etti.
Başbakan Yıldırım'a, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vali Ali Arslantaş ile diğer yetkililer eşlik etti.
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