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Başbakan Yıldırım Erzincan'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 07:20 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, bayram namazını Refahiye'deki Merkez Esatmuhlis Camisi'nde kıldı - Yıldırım: - "Bayramın ülkemizin, milletimizin birliğine, beraberliğine vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Milletimizin bayramını tebrik ediyorum"

ERZİNCAN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Bayramın ülkemizin, milletimizin birliğine, beraberliğine vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Milletimizin bayramını tebrik ediyorum." dedi.

Yıldırım, bayram namazını Refahiye'deki Merkez Esatmuhlis Camisi'nde hemşehrileriyle kıldı.

Cemaatle bayramlaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Ramazan-ı Şerifi tamamladık, oruçlarımızı tuttuk, ibadetlerimizi yaptık. Ramazanın rahmetinden, bereketinden milletçe istifade ettik ve nihayet mükafatı, bayrama da eriştik." diye konuştu.

Bayramı baba ocağında hemşehrileriyle karşıladığını söyleyen Yıldırım, "Bayramın ülkemizin, milletimizin birliğine, beraberliğine vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Milletimizin bayramını tebrik ediyorum." dedi.

Bayram vesilesiyle vatan için canını seve seve veren şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere uzun ömür dileyen Yıldırım, "Sınır boylarında, sınır ötesinde ülkemizin güvenliği, milletimizin can ve mal emniyeti için gece gündüz nöbet tutan, teröre karşı mücadele eden bütün kahraman Mehmetçiklerimizin de Allah yar ve yardımcıları olsun. Rabbim nice bayramlara sağlık, huzur, barış, kardeşlik içinde milletimizi ulaştırsın." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, daha sonra kendisini takip eden gazetecilerle bayramlaştı.

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