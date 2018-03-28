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Başbakan Yıldırım: "Evraklar...Burada da bir zihniyet değişikliğine gidiyoruz, başladık. Devletle işiniz varsa her bir kuruma aynı evrakı tekrar tekrar hazırlayıp götürme işine son veriyoruz. Bu çok önemli bir şey, bu bir devrim."

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 12:53 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Evraklar...Burada da bir zihniyet değişikliğine gidiyoruz, başladık. Devletle işiniz varsa her bir kuruma aynı evrakı tekrar tekrar hazırlayıp götürme işine son veriyoruz. Bu çok önemli bir şey, bu bir devrim."

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