Başbakan Yıldırım: Ey Amerika, bu yol çıkmaz sokak (2)

OĞLUNUN YAPTIRDIĞI OKULA ŞEHİDİN ADI VERİLDİ

Başbakan Binal Yıldırım, partisinin olağan kongresi sonrası Ordu Caddesi üzerinde oğlu Bülent Yıldırım'ın finansörlüğünde yapılan Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Topal Anaokulu'nun açılışına geçti. '81 il 81 anakolu' toplu açılış töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, ülkenin yarınları ve geleceği için önemli hizmetin açılışının yapıldığını söyledi. Projenin sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, "Şöyle ki devlet çocukların ihtiyacı olan okulları yapıyor. Ancak maşallah genç nüfus, okul yaşına gelen çocuklarımız oldukça fazla. Bu da bizim yük değil bizim bir zenginliğimiz. Çünkü petrolümüz olur biter. Taşa toprağa binaya yatırım yaparsınız 50 sene, bilemedin 100 sene ömrü var, gelir geçer ama insana yatırım yaparsanız nesiller boyunca sonsuza kadar devam eder. Eğitime, insana yapılan yatırımlar dünyadaki en anlamlı ve dönüşü fazla olan yatırımdır. Bu projede Türk Kızılayı ve Milli Eğitim Bakanlığı aktif rol alıyor" dedi.

Şu an 25'den fazla inşaatın olduğunu, 12'sinin toplu açılışını yapıldığını belirten Başbakan Binali Yıldırım, "Erzincan'daki anaokuluna adı çok anlamlı, Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Topal. 1992 doğumlu ve 20 Ocak 2017 günü Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab'ta şahadet şerbetini içti. Bugün bu anlamlı açılışta annesi ve babası da bizlerle beraberler. Salih beye, annesi Hatice hanıma ve akrabalarına bu önemli projenin açılışında gedikleri için çok teşekkür ediyorum. Evladınızla gurur duyun. Şehit anası babası olmak her kula nasip olmuyor. Suriye'de Irak'ta yurdun her köşesinde milletin huzuru, kardeşliği, güvenliği için gece gündüz demeden mücadele ediyorlar. Polisimizin, askerimizin, korumuzun, bütün güvenlik birimlerimizin bu mücadele Allah yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.

Sınırdaki operasyonda güvenlik güçlerinin kılı kırk yardığına vurgu yapan Binali Yıldırım, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" hassasiyeti olmasaydı operasyonların birkaç günlük iş olduğunu belirtti. Afrin'de El Bab'ta tek bir sivilin burnu kanamaması için teröristlerin bir bir tespit edildiğine işaret eden Yıldırım şunları söyledi:

"Tek bir sivilin burnunun kanamaması için adeta ilmek dokur gibi o teröristler bir bir tespit ediliyor. Sivillerle ilgili yalan yanlış açıklamalar yapanlar öyle zannediyorum ki tek gözlükle bakıyorlar. Şu harekatın başladığı günden geçen 24 gün içerisinde Hatay'a, Reyhanlı'ya, Hassa'ya, Kırıkhan'a Kilis'e gittiniz mi? Orada yok olan hayatları gördünüz mü? Orada hastanelerde yatan gazilerimizi, yaralılarımızı ziyaret ettiniz mi? Yıkılan camileri ibadet ederken, insanların esenliği için ve dünyanın barışı, huzuru için eline sela açan o mübarek insanlar üzerine roketler yağdıran, o camiyi başlarına yıkanlar o evleri tahrip edenler, o canlara kıyanları yok sayacaksınız, görmezden geleceksiniz, başka ülkelerin başka yerlerde yaptığı mezalim fotoğraflarını 'sivillere katliam' diye takdim edeceksiniz. Böyle şey olmaz. Buradan o teröristlerin ağa babalarını, sırtını sıvazlayanlara, onların omzundan Türkiye'ye namlu doğrultanlara söylüyorum; Gittiğiniz yol karanlık yoldur. Çıkmaz sokaktır. Türkiye'nin dostluğu sizin için önemliyse bir an önce bu yolda vazgeçin. Eğer böyle bir hassasiyetiniz yoksa sonuçlarına da kendiniz katlanırsınız. Bu asil millet en zor şartlarda bile Çanakkale'de, İstiklal Harbinde uzağa gitmeyelim 15 Temmuz'da bütün alçaklara dersini vermiştir. Biz her şeye katlanabiliriz, her zorluğa göğüs gerebiliriz. Her türlü yoksunluğa karşı sabredebiliriz ama istiklalimize karşı herhangi bir kalkışmaya asla müsamaha göstermeyiz. O kadar açık ve net söylüyorum. İstiklal Gazi Mustafa Kemal Atatürk'üm dediği gibi, 'Karakterimizdir.' Bizim ecdadımız ve biz onun için yaşadık. Asla hiçbir ülkenin esaretine girmedik. Ama bir şey daha yaptık hiçbir milleti kendi boyunduruğumuz altına da almadık. Öyle bir asil milletiz."

Artık çocukların 3 -6 yaşına kadar okula hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Binali Yıldırım, çocukların birçok alanda kendisini hazır hale getirdiğini aktardı. Okulların yapılmasında emeği geçen bağışçılarına, vesile olanlara, Türk Kızılayı'na teşekkür eden Yıldırım, "İnsanın evlatlarına teşekkür etmesi zordur. O faslı atlıyorum. Açacağımız şu okulun finansmanını sağlayan büyük oğlum Bülent Yıldırım'dır onu da bu arada zikretmeme müsaade edin. 2019'da sabahçı öğlenci sistemini terk edeceğiz artık tek sistem yapacağız" dedi.

Türk Kızılayı'ndan övgü ile bahseden Yıldırım, açılışa katılan aile üyelerini de tek tek saydı. Eşi Semiha Yıldırım'a işleri yakından takip ettiği için teşekkür eden Yıldırım, "Semiha Hanıma bu işleri yakından takip ettiği için teşekkür ediyorum. Onu da unutsaydım işimiz biraz zorlaşabilirdi. Gelinim Seda Hanım, damadım Özkan Bey, oğlum Erkan, kardeşim Bünyamin aile boyu buradayız. Ne yapalım memleket olunca cümbür cemaat buraya geliyoruz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra toplu anaokul açılışı gerçekleştirdi.

Öte yandan Kars'ta Azeri iş adamı, Palmali Holding Başkanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tarafından yaptırılan Azerbaycan-Türkiye Kardeşliği Kızılay Anaokulu'nun açılışına da canlı bağlantı yapan Başbakan Yıldırım, emeği geçenlere teşekkür etti.