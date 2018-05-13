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Başbakan Yıldırım festival etkinliklerine katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2018 18:52 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'ın Dumanlı Yaylası'nda düzenlenen festivale katılarak doğa yürüyüşü yaptı, ata bindi, çamurlu parkurda gerçekleştirilen off-road yarışlarını başlattı ve yarışa katılan oğlu Bülent Yıldırım'ın kullandığı araca binerek eşlik etti

ERZİNCAN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'ın Dumanlı Yaylası'nda düzenlenen Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'ne katıldı.

Yıldırım, Dumanlı Yaylası'nda kızı Büşra Bahar Köylübay, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile 10 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı. Yıldırım'ın yürüyüşüne, Türk bayrakları taşıyan bir grup genç de eşlik etti.

Güzergahında karşılaştığı atlı cirit ekibiyle bir süre sohbet eden Yıldırım, başına kalpak taktı ve onlarla birlikte fotoğraf çektirdi.

Başbakan Yıldırım, burada hazırlanan ata bir süre bindikten sonra yağmurlu havada yürüyüşüne devam etti. Yürüyüş sırasında zaman zaman çeşme başlarında mola veren Yıldırım, piknik yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Zorlu yürüyüşün ardından festival alanına gelen Yıldırım, burada da gençlerin fotoğraf çektirme isteğini karşılıksız bırakmadı.

Daha sonra Başbakan Yıldırım, festival kapsamında çamurlu parkurda yapılan off-road yarışlarını başlattı ve yarışa katılan oğlu Bülent Yıldırım'ın kullandığı araca bindi. Gençlik ve Spor Bakanı Bak da aracın arka koltuğunda yerini aldı.

Yarışın bitiş çizgisine geldiklerinde Başbakan Yıldırım ve oğlu Bülent Yıldırım vatandaşlarca alkışlandı.

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