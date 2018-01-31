Başbakan Yıldırım Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına ilişkin: Temelden sakat bir düşüncedir 

Hakime TORUN / ANKARA,(DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'nin Afrin operasyonunun terörle mücadele odaklı olması gerektiğini ve bir 'işgal operasyonuna' dönüşmemesi gerektiği yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Temelden sakat bir düşüncedir. Katiyen Türkiye'nin bir işgal mantığı içerisinde hareket etmediğini tüm dünya biliyor, bilmelidir. Bunu Fırat Kalkanı'na bakarsak görürüz" dedi. Başbakan, roketli saldırıların Türkiye sınırları içerisinden yapıldığına yönelik iddialara ilişkin bir soru üzerine, "Türkiye'nin içerisinde, Türkiye'deki vatandaşlara roket saldırısı akla ziyan, deli saçması düşüncelerdir. Buna kargalar bile güler" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. "TEMELDEN SAKAT BİR DÜŞÜNCEDİR" Başbakan Binali Yıldırım, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'nin Afrin operasyonunun terörle mücadele odaklı olması gerektiğini ve bir 'işgal operasyonuna' dönüşmemesi gerektiği yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Temelden sakat bir düşüncedir. Katiyen Türkiye'nin bir işgal mantığı içerisinde hareket etmediğini tüm dünya biliyor, bilmelidir. Bunu Fırat Kalkanı'na bakarsak görürüz" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ VATANDAŞLARA ROKET SALDIRISI AKLA ZİYAN, DELİ SAÇMASI DÜŞÜNCELERDİR" Başbakan Yıldırım, roketli saldırıların Türkiye sınırları içerisinden yapıldığına yönelik iddialara ilişkin bir soru üzerine, "Türkiye'nin içerisinde, Türkiye'deki vatandaşlara roket saldırısı akla ziyan, deli saçması düşüncelerdir. Buna kargalar bile güler. Böyle bir şey yok Türkiye hudutları içerisinde yüzde yüz halkın güvenliği, huzuru vardır. Bu tamamen bazı çevrelerin terör örgütüne yönelik destek kampanyalarından başka bir şey değil. Bunların hepsinin ölçümleri, gözlemleri yapılıyor saldırı gelir gelmez de karşılık verilip susturuluyor" diye konuştu. "ETKİSİZ HALE GETİRİLEN HEDEF SAYISI 480, ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 712" Başbakan Yıldırım, "Operasyon hedeflendiği şekilde devam ediyor ve bu hedeflerin yerine getirilinceye kadar devam edecek. Bu sabah itibariyle etkisiz hale getirilen hedef sayısı 480, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712 olarak tespit edilmiştir. Harekat planlandığı şekilde devam etmektedir" dedi.