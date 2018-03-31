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Başbakan Yıldırım: "Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron, neymiş efendim Fransa olarak terör örgütleriyle Türkiye'nin arasını bulacakmış. Sana bu yetkiyi, bu görevi kim verdi?"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2018 14:40 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron, neymiş efendim Fransa olarak terör örgütleriyle Türkiye'nin arasını bulacakmış. Sana bu yetkiyi, bu görevi kim verdi?"

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Başbakan Binali Yıldırım

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