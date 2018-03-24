Başbakan Yıldırım, Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Yıldırım, belediye önünde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından karşılandı.
Down sendromlu çocuklardan oluşan mehter takımının gösterisini izleyen Yıldırım, performanslarından dolayı çocukları kutladı.
Yıldırım, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Şahin'den belediyenin çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
Başbakan Yıldırım'a ziyaretinde, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve AK Parti Gaziantep milletvekilleri eşlik etti.
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