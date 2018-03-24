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Başbakan Yıldırım Gaziantep'te

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 19:25 | Son Güncelleme

Yıldırım, Şahinbey Kapalı Spor Salonu önünde vatandaşlara hitabı sırasında balkondan çay davetinde bulunan Demirel ailesinin davetine icabet etti

GAZİANTEP (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Şahinbey Kapalı Spor Salonu önünde vatandaşlara hitabı sırasında balkondan çay davetinde bulunan Yusuf Demirel'in evine konuk oldu.

Yıldırım, AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi ve bazı temaslar için geldiği kentte, Yusuf Demirel isimli vatandaşın çay davetini karşılıksız bırakmadı.

Kongrenin ardından yürüyerek Yusuf ve Sahra Demirel çiftinin evine giden Yıldırım, "Maşallah" sloganları ile karşılandı. Kendisine sevgi gösterisinde bulunanları selamlayan ve yeni doğan iki bebeğe altın hediye eden Yıldırım, ikram edilen çayı içti.

Başbakan Yıldırım, Demirel çiftinin yakınları ve komşuları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yıldırım'a ziyarette, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eşlik etti.

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Başbakan Yıldırım çay daveti Gaziantep

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