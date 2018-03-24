Başbakan Yıldırım Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Şahinbey Kapalı Spor Salonu önünde vatandaşlara hitabı sırasında balkondan çay davetinde bulunan Yusuf Demirel'in evine konuk oldu.
Yıldırım, AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi ve bazı temaslar için geldiği kentte, Yusuf Demirel isimli vatandaşın çay davetini karşılıksız bırakmadı.
Kongrenin ardından yürüyerek Yusuf ve Sahra Demirel çiftinin evine giden Yıldırım, "Maşallah" sloganları ile karşılandı. Kendisine sevgi gösterisinde bulunanları selamlayan ve yeni doğan iki bebeğe altın hediye eden Yıldırım, ikram edilen çayı içti.
Başbakan Yıldırım, Demirel çiftinin yakınları ve komşuları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yıldırım'a ziyarette, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eşlik etti.
Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun
Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!
Güzellik yarışmasında seks skandalı
Akşener'den Erdoğan'a 'kabadayılık' göndermesi
Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu
Yunanistan'da FETÖ operasyonu!
Böyle kardeş kavgası görülmedi! Kapılara, camlara yazı yazıyorlar
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
ABD arşivinden çıkan Türkiye
Okuyucu Yorumları 0 yorum