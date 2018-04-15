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Başbakan Yıldırım: Gerilim, 'Yeni bir dünya savaşı mı çıkacak?' sorusunu getirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 13:46 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Tuzla'da partisinin ilçe kongresinde açıklamalarda bulundu. Yıldırım, dolardaki yükselişle ilgili olarak, "Merkez Bankası da ekonomi yönetimi de gereken önlemleri anında almaktadır. " dedi.

Başbakan Yıldırım: Gerilim, 'Yeni bir dünya savaşı mı çıkacak?' sorusunu getirdi

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Tuzla İlçe Kongresi'nde konuştu. Yıldırım, dolardaki yükseliş ve Suriye kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın açıklamaları:

Katil rejime karşı, barışı, sivil insanları korumaya devam edeceğiz. Akıl ve sağduyunun tarafı olmayı sürdüreceğiz. Bölgemizi ve dünyayı saran çatışma ve belirsizlik ortamı küresel havayı da olumsuz etkiliyor. Son haftada yaşadığımız gerilim neredeyse 'yeni bir dünya savaşı mı çıkacak?' sorusunu getirdi. Bölgesel ve ekonomik sonuçları oldu. İran parası yüzde 48, Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Bizde de bazı dalgalanmaları oldu. Bunu fırsat bilenler Türkiye ekonomik krize mi gidiyor diye kampanya yapmaya başladılar. Sanki ülke krize giderse bunun sonuçlarından sadece AK Parti taraftarları etkilenecek, diğerleri etkilenmeyecek. Bu kadar sığ bir siyaset anlayışının Türkiye'ye bir gelecek vaadetmekten uzak olduğunu bir kez daha gördük. Dolar fırlayıp gitse zil takıp oynayacaklar. Merkez Bankası da ekonomi yönetimi de gereken önlemleri anında almaktadır.

'28 ŞUBAT' AÇIKLAMASI

28 Şubat darbesinin mimarları, bugün ortaya çıkmış, 'Biz bir şey yapmadık, biz darbe filan yapmadık, biz uslu uslu durduk, biz suçsusuz' diyorlar ama bu millet unutmadı. '28 Şubat bin yıl devam edecek' dediklerini bu millet unutmadı.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
YAV KARDEŞİM ÖNLEMLER ALINIYORSA BU DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR...İNDİRİN ŞU DOLARI ....YOKSA BU DOLAR SİZİ İNDİRECEK benden söylemesi...iyisimi siz doları indirin..o sizi indirmeden:....
Harbiden güzel önlem 4 :))
dolar onun içinmi her gün yükseliyor
BU ÜLKENİN SORUNU ( KENDİSİNE HAK GÖRDÜĞÜNÜ BAŞKASINA ÇOK GÖRME ZİHNİYETİ ) BU KAFA YAPISI DEĞİŞMEDEN BİZDEN HİÇBİR ŞEY OLMAZ SORUNLARIN TEMELİNDE ODAĞINDA BU ZİHNİYET VAR MAALESEF
ilahi azrail görmezmisin haşa şu yalancıları. dolar olmuş 4, diğeri olmuş 5, dizel olmuş 6 , benzin olmuş aynı hala ekonomi iyi vs zırvalıyorlar
allahınızı severseniz susun hiç konuşmayın siz konuştukça ülke batıyor müdahaleye bak usd 4.20 ye geldi ne müdahalesi
ey millet : dolar , avro yükseldi korktun mu? benzin , motorin fiyatları el yakıyor korktun mu? korkmadın mı? İyi ozaman hayırlı kazık yemeler
mesela ne gibi önlem aldı merkez bankası ve ekonomi kurmayları : bir örnek versenizde bizde bilsek .
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