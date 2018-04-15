Başbakan Yıldırım: Gerilim, 'Yeni bir dünya savaşı mı çıkacak?' sorusunu getirdi

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Tuzla İlçe Kongresi'nde konuştu. Yıldırım, dolardaki yükseliş ve Suriye kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın açıklamaları:

Katil rejime karşı, barışı, sivil insanları korumaya devam edeceğiz. Akıl ve sağduyunun tarafı olmayı sürdüreceğiz. Bölgemizi ve dünyayı saran çatışma ve belirsizlik ortamı küresel havayı da olumsuz etkiliyor. Son haftada yaşadığımız gerilim neredeyse 'yeni bir dünya savaşı mı çıkacak?' sorusunu getirdi. Bölgesel ve ekonomik sonuçları oldu. İran parası yüzde 48, Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Bizde de bazı dalgalanmaları oldu. Bunu fırsat bilenler Türkiye ekonomik krize mi gidiyor diye kampanya yapmaya başladılar. Sanki ülke krize giderse bunun sonuçlarından sadece AK Parti taraftarları etkilenecek, diğerleri etkilenmeyecek. Bu kadar sığ bir siyaset anlayışının Türkiye'ye bir gelecek vaadetmekten uzak olduğunu bir kez daha gördük. Dolar fırlayıp gitse zil takıp oynayacaklar. Merkez Bankası da ekonomi yönetimi de gereken önlemleri anında almaktadır.

'28 ŞUBAT' AÇIKLAMASI



28 Şubat darbesinin mimarları, bugün ortaya çıkmış, 'Biz bir şey yapmadık, biz darbe filan yapmadık, biz uslu uslu durduk, biz suçsusuz' diyorlar ama bu millet unutmadı. '28 Şubat bin yıl devam edecek' dediklerini bu millet unutmadı.