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Başbakan Yıldırım: "(Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'nın şeker fabrikaları ile ilgili sözleri) Onun kastettiği 'kooperatifler olarak da özelleştirmede yer alabiliriz' şeklinde. Yani pancar ekicileri, kooperatifleri pekala bu fabrikaları almak iç

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 09:00 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "(Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'nın şeker fabrikaları ile ilgili sözleri) Onun kastettiği 'kooperatifler olarak da özelleştirmede yer alabiliriz' şeklinde. Yani pancar ekicileri, kooperatifleri pekala bu fabrikaları almak için teklif verebilirler."

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