Başbakan Yıldırım Giresun'da

GİRESUN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Giresun Valiliğini ziyaret etti.

Yıldırım, AK Parti'nin Giresun mitinginin ardından Valiliğe geçti.

Vali Harun Sarıfakıoğulları ve diğer yetkililerce valilik önünde karşılanan Yıldırım, şehirdeki yatırımlara ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Başbakan Yıldırım, basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından valilikte sivil toplum kuruluş temsilcileriyle bir araya geldi.

