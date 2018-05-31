Başbakan Yıldırım Giresun'da

GİRESUN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Son günlerde ekonomimiz üzerinde ortaya atılan şayialar, yalanlar, senaryolar hep bu FETÖ üst aklının yurt dışındaki planlarıdır, kurgularıdır. Oynadıkları kirli oyunlarla bu milleti geçmişte de dize getiremediler, bundan sonra da asla bunu başaramayacaklar." dedi.

Yıldırım, Giresun Valiliğinde kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Programda yaptığı konuşmada, coşkulu bir mitingde Giresunlularla bir araya geldiğini hatırlatan Yıldırım, daha sonra Giresun'un sanayisini, hizmet sektörünü, kültür dünyasını ve vakıflarını bir araya getiren sivil toplum buluşmasına katıldığını bildirdi.

AK Parti'nin, 16 yıllık iktidarında ülkeye birçok ilkleri yaşattığını ancak en çok ortak akla önem verdiğini dile getiren Yıldırım, bunu da sivil toplum örgütleri marifetiyle yaptıklarını belirtti.

STK'ların yerel, ulusal hatta küresel ölçekteki düşünce ve fikirlerini önemsediklerini ve değerlendirdiklerini vurgulayan Yıldırım, "16 yıl boyunca istişare mekanizmasıyla Türkiye'yi, milletimizin bize gösterdiği istikamet doğrultusunda önemli bir noktaya getirdik. 16 yıl içinde ülkemizi 3,5 kat büyüttük. İhracatımızı 4,5 kat büyüttük." dedi.