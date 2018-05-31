HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Başbakan Yıldırım Giresun'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 17:23 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, STK temsilcileriyle bir araya geldi: (1) - "Son günlerde ekonomimiz üzerinde ortaya atılan şayialar, yalanlar, senaryolar hep bu FETÖ üst aklının yurt dışındaki planlarıdır, kurgularıdır. Oynadıkları kirli oyunlarla bu milleti geçmişte de dize getiremediler, bundan sonra da asla bunu başaramayacaklar" - "AK Parti'nin siyaset anlayışında bölgecilik, etnik milliyetçilik, dini milliyetçilik yok, Türkiye var"

GİRESUN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Son günlerde ekonomimiz üzerinde ortaya atılan şayialar, yalanlar, senaryolar hep bu FETÖ üst aklının yurt dışındaki planlarıdır, kurgularıdır. Oynadıkları kirli oyunlarla bu milleti geçmişte de dize getiremediler, bundan sonra da asla bunu başaramayacaklar." dedi.

Yıldırım, Giresun Valiliğinde kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Programda yaptığı konuşmada, coşkulu bir mitingde Giresunlularla bir araya geldiğini hatırlatan Yıldırım, daha sonra Giresun'un sanayisini, hizmet sektörünü, kültür dünyasını ve vakıflarını bir araya getiren sivil toplum buluşmasına katıldığını bildirdi.

AK Parti'nin, 16 yıllık iktidarında ülkeye birçok ilkleri yaşattığını ancak en çok ortak akla önem verdiğini dile getiren Yıldırım, bunu da sivil toplum örgütleri marifetiyle yaptıklarını belirtti.

STK'ların yerel, ulusal hatta küresel ölçekteki düşünce ve fikirlerini önemsediklerini ve değerlendirdiklerini vurgulayan Yıldırım, "16 yıl boyunca istişare mekanizmasıyla Türkiye'yi, milletimizin bize gösterdiği istikamet doğrultusunda önemli bir noktaya getirdik. 16 yıl içinde ülkemizi 3,5 kat büyüttük. İhracatımızı 4,5 kat büyüttük." dedi.

STK'ların, AK Parti iktidarı boyunca "toplumun sesi" olduklarını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Biz de milletimizin sesine kulak vererek çalıştık, ürettik, taş üstüne taş koyarak bugünlere geldik. AK Parti'nin siyaset anlayışında bölgecilik, etnik milliyetçilik, dini milliyetçilik yok, Türkiye var, 81 milyon vatandaşımız ve 780 bin kilometrekare vatan toprağımız var. Bu birliktelik sayesinde birçok zorlukların da kolayca aşılmasını sağladık."

Başbakan Yıldırım, "Gezi olayları, cumhurbaşkanlığı seçimi, yargı darbe kalkışması, 17/25 Aralık ve 15 Temmuz darbe kalkışmasının, son dönemde karşılaştıkları direnç ve kumpaslar" olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bunların üstesinden sizlerle beraber geldik. Eğer millet arkamızda olmasaydı biz tanklara, uçaklara, toplara karşı neyimizle mücadele edeceğiz? Millet, Cumhurbaşkanımız meydanlara davet etti, indi meydanlara. Cumhurbaşkanımıza da hükümete de demokrasiye de sahip çıktınız, bayrağımızı indirtmediniz, ezanımızı dindirtmediniz ve alçaklara, FETÖ'cülere hak ettiği dersi, cezayı verdiniz. Şimdi onlar hukuk devleti içinde yaptıklarının hesabını veriyorlar."

- "15 Temmuz'dan ders almayanlar var"

Yıldırım, 15 Temmuz gecesi Giresun'un da ayakta olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Giresun sadece o gecede değil, devam eden bir ay içinde demokrasi nöbetleriyle hep ayaktaydı. 15 Temmuz'dan ders almayanların olduğunu görüyoruz. 'Acaba, bir ihtimal bir şey daha yapar mıyız' diye yurt dışındaki akıl hocalarıyla beraber yeni planlar, yeni anlayışlarla hareket ediyorlar. Son günlerde ekonomimiz üzerinde ortaya atılan şayialar, yalanlar, senaryolar hep bu FETÖ üst aklının yurt dışındaki planlarıdır, kurgularıdır. Oynadıkları kirli oyunlarla bu milleti geçmişte de dize getiremediler, bundan sonra da asla bunu başaramayacaklar.

Milli Şairimiz Akif'in dediği gibi 'Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı, cananı bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.' İşte biz Türk milleti olarak bağımsızlığımıza, vatanımıza, bayrağımıza böylesine düşkün bir milletiz. Böyle bir milletin evlatlarıyız."

(Sürecek)

PARTNERPetek'e sürpriz doğum günüPetek'e sürpriz doğum günü
Bakan Soylu: Bu teröristleri kurtaramayacaksınız (2)Bakan Soylu: Bu teröristleri kurtaramayacaksınız (2)
Bakan Eroğlu yatırımları saydı, muhalefete yüklendiBakan Eroğlu yatırımları saydı, muhalefete yüklendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım Giresun Valiliği sivil toplum kuruluşu temsilcileri

En Çok Okunan Haberler

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Skandal iddia! 'Tosic, eşi Jelena Karleusa'yı Aslı Enver'le aldattı'

Skandal iddia! 'Tosic, eşi Jelena Karleusa'yı Aslı Enver'le aldattı'

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Numan Kurtulmuş'tan Muharrem İnce'ye: Kanıtlayıp daha fazla oy alsana

Numan Kurtulmuş'tan Muharrem İnce'ye: Kanıtlayıp daha fazla oy alsana

'Belgeleri Muharrem İnce inceleyecekse kapıda Erdoğan karşılasın'

'Belgeleri Muharrem İnce inceleyecekse kapıda Erdoğan karşılasın'

Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması

Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması

Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin

Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin

Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan

Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan

Eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.