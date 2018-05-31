Başbakan Yıldırım Giresun'da

GİRESUN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Şimdi Fırat'ın batısı tamamlandı, doğusu ne olacak? Doğusu da aynı olacak. Hiç bunun yolu yok. Hiçbir zaman terörle burun buruna yaşayamayız. Buna müsaade etmeyiz. Arkasında Amerika olsun fark etmez, kim olursa olsun. Mesele memleket meselesi olunca gerisi teferruat. Bizim şiarımız bu." dedi. Yıldırım, Giresun Valiliğinde kentteki sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, küresel güç odaklarının piyonlarının Türkiye'nin 2018 büyümesinin yüzde 2 olacağını söylediğini belirtti. OECD'nin de Türkiye'nin büyümesinin yüzde 5'in üzerinde olacağı yönünde açıklama yaptığını ifade eden Yıldırım, "Bu kurumlar, birbirlerini düzeltmekle meşgul. Bizi ne kadar çok düşünüyorlar. İşleri güçleri, yatıp kalkıp Türkiye'nin geleceğini düşünüyorlar. Bunlar, ardı ardına not düşürmeler yaptı, büyüme tahminlerini yüzde 2'ye kadar indirdi. Sonunda bütün bu tahminleri alt üst etti Türkiye ve yüzde 7,4 büyümeyi gerçekleştirdi. Milletin akıl teri ve alın teriyle bunu başardık. Bu sene de farklı olmayacak." diye konuştu.

Yıldırım, 10 Haziran'da ilk 4 ayın büyüme oranının açıklanacağını, orada yüz güldüren bir büyümeyi hep birlikte göreceklerini söyledi. Giresun'da Türkiye'deki işsizlik oranının yarısından az bir işsizlik olduğunu vurgulayan Yıldırım, işsizlikten çok eşleştirme probleminin olduğunu dile getirdi. - "Tek parti zihniyeti nesilden nesle devam ediyor" İş arayanların aradığı vasıfta elemanın olmadığını, eleman fazlası olan mesleklerde de yeterince iş talebi bulunmadığını anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bundan sonraki işimiz, bu eşleştirme konusuna yoğunlaşmak. Maalesef 28 Şubat'ta sadece ve sadece imam hatipleri ortadan kaldırmak adına bütün meslek okullarını aynı sepete koydular ve bugünlere geldik. Şimdi de aynı kafa var. 1+8+4, yani ortaokulu, yönlendirmeyi tamamen ortadan kaldırıyorlar. Ne imam hatip ne meslek okulu hiçbir alan seçmesi olmasın, düz lise mezunu insanlar geleceği arasın. Öyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok. İlkokuldan başlayıp üniversiteye girinceye kadar belirli kabiliyetlerine göre yönlendirme yapılmayan ülke yok. Bunlar her ne kadar kılık kıyafet, yaşam tarzı sorun değil deseler de eski kodlarından bir türlü kurtulamıyorlar. Tek parti zihniyeti nesilden nesle devam ediyor. Başka yollarla aynı siyaseti, stratejiyi uygulamaya çalışıyorlar. Bunun başka bir izahı yok."

- "24 Haziran'da biz karne alacağız" Yıldırım, AK Parti'nin 12 seçimi geride bıraktığını, milletin her seferinde notlarını yükselttiğini ve bugünlere getirdiğini aktardı. Sabah torunlarının telefonla aradığını "Karnemizi aldık dede, görmeyecek misin?" dediğini belirten Yıldırım, "'Geldiğimde görürüm. Ben daha karneyi almadım. Bizim karne 24 Haziran'da' dedim. 'Dede sen okula mı başladın?' diyorlar. 24 Haziran'da biz karne alacağız. Tekrar millete gideceğiz, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatacağız. Millette boyumuzun ölçüsünü alacak." değerlendirmesini yaptı. Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu, içinden geçilen şartların coğrafyayı geçmişe göre daha önemli kıldığını vurguladı. - "Bilumum terör örgütleriyle aynı anda mücadele" Süper güçlerin, emperyal heveslerin bölgeye şekil vermek istediğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu: "Bölgeye 100 yıl sonra tekrar şekil vermek istiyorlar. Türkiye bu işin neresinde olacak? Belirleyicisi mi, yoksa izleyicisi mi olacak? Bu sorunun cevabını vereceğimiz seçimler, bu seçimlerdir. Türkiye, Suriye meselesinde, PKK, YPG, PYD, DEAŞ, FETÖ, bilumum terör örgütleriyle aynı anda mücadele eden tek ülkedir. Baktık içeride temizlik yapmak, huzuru güvenliği sağlamak, vatandaşın can ve mal emniyetini teminat altına almak mümkün olmuyor, ne kadar yapsak da bu sefer aşağıdan ha babam yenileri geliyor, dedik ki yerinden bu işi halledelim. Fırat Kalkanı ve Afrin Harekatını gerçekleştirdik. Bu küçük bir iş değil. Bu ordumuzun 15 Temmuz'da yaşadığı olaylardan sonra yapılan küçük bir iş değil. İki süper gücün arasına hançer gibi gireceksiniz oradaki alanı temizleyeceksiniz. Bu önemli bir karar, önemli bir iş. Böylesine cesur kararları da memleket sevdası olan, vizyonu olan liderler yapar. Recep Tayyip Erdoğan ve onun ekibi yapar. Elhamdülillah bu kararı aldık ve güney sınırlarımızda tesis edilmeye çalışılan terör, ateş çemberini kırdık. Şimdi Fırat'ın batısı tamamlandı, doğusu ne olacak? Doğusu da aynı olacak. Hiç bunun yolu yok. Hiçbir zaman terörle burun buruna yaşayamayız. Buna müsaade etmeyiz. Arkasında Amerika olsun fark etmez, kim olursa olsun. Mesele memleket meselesi olunca gerisi teferruat. Bizim şiarımız bu. Şimdi Münbiç konusunda da ısrarımız sonucu bir noktaya geldi ve burnundan kıl aldırmayanlar şimdi yavaş yavaş 'Gelin, oturalım, konuşalım' diyor."