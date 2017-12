Başbakan Yıldırım: Gün, birlik olma ve beraber olma gündür

Mehmet ÇINAR- Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, AK Parti Burdur İl Başkanlığı Kongresi için geldiği kentte salon önünde toplanan kalabalığa seslendi, "Gün, birlik olma ve beraber olma gündür. Biriz, beraberiz. Biz birlikte Türkiye'yiz. Allah hepinizden razı osun" dedi.

Başbakan Yıldırım, AK Parti Burdur İl Başkanlığı kongresi için sabah saatlerinde havayolunu kullanarak, kente geldi. Yıldırım'a Burdur ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile çok sayıda üst düzey parti yöneticisi ve AK Parti'li milletvekilleri eşlik etti. Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na inen Başbakan Yıldırım, ardından Burdur'a geçerek, kongrenin yapılacağı Burdur Spor Lisesi Hüsnü Bayer Spor Salonu'nun olduğu alana geldi. Kongre öncesinde salon önünde toplanan Burdurlulara seslenen Yıldırım, "AK Parti çalışır, onlar konuşur. Bu kadar basit. Bugün Burdur'da bir bayram havası var. Kışın bu soğuğuna rağmen Burdur 6'ncı Olağan Kongresi'ne gösterdiğiniz bu ilgi sebebiyle hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Burası vatan şairi, istiklal şairi Mehmet Akif'in memleketi. Burası bayrağına, milletine, vatanına sonuna kadar sahip çıkan mert insanların diyarı. Onun için sizin her isteğiniz, her talebiniz, her söylediğiniz bizim için talimattır, emirdir, başımın, gözümün üstünde yeri vardır. 15 yıldır memleketimiz için doğusu, batısı, kuzeyi için çalıştık; çabaladık Türkiye'yi üç kat büyüttük. Bundan Burdur da nasibini aldı. Biz, ayak üstü söz vermeyiz. Görür, değerlendirir, sonra cevabını veririz. Hiç merak etmeyin" dedi.