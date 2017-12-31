Başbakan Yıldırım: Gün, birlik olma ve beraber olma günüdür (3)

'ANA MUHALEFET, SİTTİN SENE İKTİDAR YÜZÜ GÖREMEZ'

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'lilerin 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 121'inci maddesiyle ilgili eleştirilerine Isparta'dan yanıt verdi. Yıldırım, "İktidara muhalefeti; ülkeye, ülke çıkarlarına muhalefet etmek sanıyorlar. Her gittikleri yerde Türkiye'yi şikayet ediyorlar. Türkiye'nin güvensiz olduğunu söylüyorlar. Bu ülkede iktidar alternatifi olan ana muhalefet partisi, bu kafayla giderse sittin sene iktidar yüzü göremez" dedi.

Başbakan Yıldırım, partisinin Burdur İl Kongresi'nin ardından Isparta İl Kongresi'ne katılmak üzere Isparta'ya geldi. Işıkkent Kapalı Spor Salonu'ndaki kongreye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile AK Parti Genel Merkezi'nin üst düzey yöneticileri ve çok sayıda AK Parti'li milletvekili katıldı.

Kongrede partililere seslenen Başbakan Yıldırım, 2018 yılının hayırlara, mutluluğa, barışa ve kardeşliğe vesile olmasını dileyerek, 81 milyonun yeni yılını kutladı. Yıldırım, "15 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'yi içine düştüğü zorluklara, sıkıntılara karşı verdiğimiz çetin mücadelelerde Isparta, hep bizimle oldu. Birlikte yürüdü. Biz de Isparta'nın o muhteşem halılarının desenleri gibi memleketimizin farklılıklarını zenginlik olarak görüyoruz. Memleket aşkına, millet aşkına yağmurlar altında daha çok ıslanacağız" dedi.