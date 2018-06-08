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Başbakan Yıldırım: "Gündemimizde af yok. Sayın Bahçeli, bunu gündeme getirdi. Onlar ayrı siyasi parti, biz ayrı siyasi partiyiz. Buna saygı duyarız ama bizim gündemimizde yok. Bu kadar net. Seçimden sonra ne olur ne biter. Meclis kompozisyonu belli olmada

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 22:52 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Gündemimizde af yok. Sayın Bahçeli, bunu gündeme getirdi. Onlar ayrı siyasi parti, biz ayrı siyasi partiyiz. Buna saygı duyarız ama bizim gündemimizde yok. Bu kadar net. Seçimden sonra ne olur ne biter. Meclis kompozisyonu belli olmadan, Cumhurbaşkanlığı seçimi belli olmadan bu konuda ortaya bir formül koymak, bir fikir ortaya koymak sağlıklı bir şey olmaz."


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