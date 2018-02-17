Başbakan Yıldırım, Gürcü mevkidaşı Kvirikaşvili ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım Gürcü mevkidaşı Giorgi Kvirikaşvili ile görüştü.
Başbakan Binali Yıldırım, Münih temasları kapsamında Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile biraraya geldi. Görüşmede, Gürcistan ile ikili ilişkilerin ele alındığı, komşu Gürcistan’ın değerli bir ortak olduğu ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğinin vurgulandığı aktarıldı.
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