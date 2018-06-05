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Başbakan Yıldırım Hakkari'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 14:13 | Son Güncelleme

Binali Yıldırım, Hakkari Valiliğini ziyaret etti

HAKKARİ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari Valiliğini ziyaret etti.

Valiliğe gelişinde polis tören mangasını selamlayan Yıldırım, Vali Cüneyit Orhan Toprak tarafından karşılandı.

Yıldırım, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, kentteki çalışmalar ve yatırımlara ilişkin Vali Toprak'tan bilgi aldı.

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