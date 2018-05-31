Başbakan Yıldırım: Hangi yetkiyle bu vaatleri yapacaksın (3)

BAŞBAKAN YILDIRIM: TÜRKİYE'Yİ 16 YILDA 3,5 KAT BÜYÜTTÜK

Başbakan Binali Yıldırım, Giresun'daki programının ardından kara yoluyla Ordu'ya geldi. Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz tarafından Büyükşehir Belediyesi önünde çiçeklerle karşılanan Başbakan Yıldırım, ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geçti. Burada, Kocaeli'de 29 Temmuz 2017 tarihinde AK Parti kongresinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından nişan yüzükleri takılan Sevda Çakmaz ve Seyfi Kesik çifti, Başbakan Yıldırım'ı düğünlerine davet ederek, nikahlarını kıymaları ricasında bulundu.

Başbakan Yıldırım, ardından kendisini bekleyen vatandaşlara hitap ederek 24 Haziran seçimleri için destek istedi. Orduluların başından beri AK Parti'ye sahip çıktığını belirten Başbakan Yıldırım, "Sizler başından beri AK Parti'ye sahip çıktınız, Cumhurbaşkanımıza sahip çıktınız, bizlere sahip çıktınız. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 67 ile 'Recep Tayyip Erdoğan' dediniz. Milletin hakkını hukukunu koruduk. 15 Temmuz'da Ordu, meydanlardaydı. Ordunun içindeki asker kılığına girmiş alçaklar demokrasiyi yıkmak isterken, milletin adamını öldürmek isterken, sivil vatandaşlarımızın üzerine ateş ederken, sizler meydanlara indiniz, alçaklara hak ettikleri cevabı verdiniz. Allah sizden razı olsun" dedi.

'ÜLKEMİZLE GURUR DUYALIM'

Bir yandan darbecilerle mücadele ederken diğer taraftan da Türkiye'yi kalkındırmaya, Ordu'yu daha büyütmeye devam ettiklerini vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Projelerimizi durduracaklarını söyleyenler var ya, onların hayal bile edemediklerini biz gerçeğe dönüştürerek bugünlere geldik. 16 yılda Türkiye’yi tam 3,5 kat büyüttük. Ordu dahil her ilimize üniversite getirdik. İhracatta rekor üstüne rekor kırdık. Türkiye'nin itibarını daha yükseklere çıkardık. Dünyanın en büyük projelerinin 6 tanesini yapan ülkenin adı Türkiye'dir. Ülkemizle gurur duyalım. Teröre ağır darbe vurduk. Bütün bu başarılar sizlerin verdiği destekle oldu" diye konuştu.

24 Haziran seçimlerinin önemli olduğunu vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım, "AK Parti olarak yıkım siyaseti değil, eser siyaseti yaptık. Ordu'ya üniversite açtık mı? 40 yıllık hayal Ordu-Giresun Havalimanı'nı denizin üzerine yaptık mı? Avrupa'nın deniz üzerine yapılan ilk havalimanı. Bugün havalimanımıza 1 milyon 200 bin kadar yıllık yolcu geliyor. Bir zamanlar, 'Bu havalimanını yapacağız' derken bizimle alay ettiler. AK Parti söz verdi mi yapar, yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bizim diğerlerinden farkımız bu" dedi.

19 EYLÜL STADYUMU MİLLET BAHÇESİ OLACAK

Ordu'ya yeni stadyum kazandırdıklarını, mevcut 19 Eylül Stadyumu'nu yıkıp burayı 'millet bahçesi' yapacaklarını, 16 yıldır canla başla çalıştıklarını belirten Başbakan Yıldırım, "Daha yapacak çok işimiz var. Ülkemizin gücüne güç katacağız. 24 Haziran'da Türkiye'yi şaha kaldırmak için sandık başına gidiyor muyuz? Cumhurbaşkanımızı, AK Parti'yi güçlü bir şekilde seçmeye hazır mısınız?" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, mitingin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Yıldırım, daha sonra iftar programına katılmak üzere, kara yoluyla Ünye ilçesine gitti.