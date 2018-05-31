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Başbakan Yıldırım: Hangi yetkiyle bu vaatleri yapacaksın (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 21:19 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN YILDIRIM, ÜNYE’DE VATANDAŞLARLA İFTAR YAPTI Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Ünye ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen iftar programına katıldı.

Başbakan Yıldırım: Hangi yetkiyle bu vaatleri yapacaksın (4)

BAŞBAKAN YILDIRIM, ÜNYE’DE VATANDAŞLARLA İFTAR YAPTI
Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Ünye ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen iftar programına katıldı. Başbakan Yıldırım ilk olarak alanda kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Ardından vatandaşlara hitaben konuşma yapan Başbakan Yıldırım, "Bundan sonra da amacımız ve hedefimiz ülkemize çok daha fazlasını yapmaktır. Seçimler önemli dedim. Neden önemli. Çünkü kader, coğrafya kaderi belirler. Bizim coğrafyamız bizim kaderimiz. Bu topraklarda ayakta kalmak, ayakta durmak ve bölgemizde, ülkemizde planlanan oyunları bozmak için güçlü meclise güçlü hükümete ihtiyacımız var. Çocuklarımızın aydınlık yarınları için, ilerlemenin ayakta kalmanın gereği için bu seçimlere çok ama çok önem veriyoruz" diyerek sözlerine şöyle devam etti:
"Toz duman göz gözü görmüyor vaatler, vaatleri kovalıyor ama kimin ne dediğini ağızdan çıkanı kulak duymuyor. Öyle bir vaatler var ki şaşarsınız. Hiç ölçü yok endaze yok fren yok. Almış başını gidiyor. Gelsinler vaat etsinler bununla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Ama şunu bilmek lazım vaat edenin kim olduğuna bakmak lazım. Geçmişine, siciline bakmak lazım. Millet, 'AK Parti vaat ederse yapar diyor'. Çünkü 15 yılımız dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürerek geçti. AK Parti yapmayacağı işin sözünü de vermez. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, bay İnce, çıkıyor diyor ki 'ben şunu yapacağım, bunu yapacağım. Şuna şu kadar vereceğim' filan falan gayet güzel, kulağa hoş geliyor değil mi? Ama parti başkanı da diyor ki 'Biz, Cumhurbaşkanlığı sistemini kaldıracağız. Parlamenter sisteme döneceğiz parlamenter sistemde de Cumhurbaşkanı sembolik olacak, yetkileri olmayacak'. İnce, ince ince konuşuyorsun da yetkin yok yetkin. Nasıl olacak? Bir yandan parlamenter sisteme döneceksin bir yandan da büyük büyük laflar edeceksin. Millet bunu yer mi? yemez. Bizim millet, ince eler sık dokur İnce’yi eler Erdoğan’ı seçer bu kadar basit" dedi.
Fındıkla ilgili de açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, "Öyle bol keseden atmakla olmaz, fındığa onu vereceğim bunu vereceğim deyip ortadan kaybolmak olmaz. Biz 16 yıldır buradayız. Fındığı dünya markası yapan, dünya fındık üretimini yüzde 75’inden fazlasını tam sağlayan Türkiye’dir. Onunda 3 de 1’ini Ordu çıkarıyor. Tabii ki fındığa gereken önem verilecek. Gerekirse Ofis’i görevlendireceğiz fındık alımını gerçekleştireceğiz. Üreticimizin hakkını hukukunu sonuna kadar koruyacağız” diye konuştu.

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Başbakan Yıldırım: Hangi yetkiyle bu vaatleri yapacaksın (4)Başbakan Yıldırım: Hangi yetkiyle bu vaatleri yapacaksın (4)Başbakan Yıldırım: Hangi yetkiyle bu vaatleri yapacaksın (4)Başbakan Yıldırım: Hangi yetkiyle bu vaatleri yapacaksın (4)

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