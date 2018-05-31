Başbakan Yıldırım: Hangi yetkiyle bu vaatleri yapacaksın

Hakan KABAHASANOĞLU-Aleyna BAYRAM/GİRESUN, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Giresun'da, partisinin mitinginde konuştu. Muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarının vaatlerinde ölçü, izan olmadığını söyleyen Yıldırım, "Sağ elinize güneşi, sol elinize ayı vereceğiz diyorlar. Vaat de vaat. İyi güzel de sen CHP'nin seçim beyannamesini okumadın mı? Orada diyor ki cumhurbaşkanı sembolik olacak, yetkileri olmayacak. Hangi yetkiyle bu vaatleri yapacaksın?" diye sordu. Başbakan Binali Yıldırım, Giresun Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitinge, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve AK Parti milletvekili adayları ile katıldı. Miting alanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı, 'Alnımız ak, gönlümüz ak, seninledir Çotanak' yazılı pankart asıldı. Mitingde konuşan Başbakan Yıldırım, Türkiye'yi 2023'e ve 100'üncü yıl dönümüne taşıyacak kadroları milletin 24 Haziran'da seçeceğini belirterek, vatandaşlara yeni bir zafer için '24 Haziran'da var mısınız?' diye sordu. 'Evet' cevabı alan Yıldırım, "Allah sizden razı olsun. Giresun işi bitirmiş. Yüreğinizdeki coşku hiç eksilmesin. Giresun çoktan 'Giresun vakti, vakit Türkiye vakti' diyor. Giresun 'Yaparsa AK Parti yapar' diyor" dedi. Cumhurbaşkanı adaylarının bir süredir meydanlarda milletle bir araya geldiğini söyleyen Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışındaki bütün adayların parlamenter sisteme dönüleceği söylemlerini hatırlattı. Yıldırım, "16 Nisan'da yaptığınız halk oylaması belli ki bunların içine sinmemiş. Kabul etmiyorlar. Yenilmeyi bir türlü kabul etmemişler, şimdi diyorlar ki 'millet o kararından vazgeçsin'; tekrar eskiye, darbelere, vesayetler, kumpaslara, krizlere geri dönelim. Biz, 'durmak yok' diyoruz. Farkımız bu. Onlar geriyi gösteriyor, geriyi işaret ediyor; biz daima ileri diyoruz" diye konuştu. 'HANGİ YETKİYLE BU VAATLERİ YAPACAKSIN?' Muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarının vaatlerine değinen Yıldırım, "Kulağa hoş geliyor. Vaatte ölçü, izan yok. 'Sağ elinize güneşi, sol elinize ayı vereceğiz' diyorlar. Vaat de vaat. İyi güzel de sen CHP'nin seçim beyannamesini okumadın mı? Orada diyor ki 'Cumhurbaşkanı sembolik olacak, yetkileri olmayacak'. Hangi yetkiyle bu vaatleri yapacaksın? Hem yetkilerini kaldıracaklar, parlamenter sisteme geri dönecekler hem de boyundan büyük vaatler edeceksin. Millet yemez bunu. Giresunlu yemez bunu" dedi. 'BU SİSTEMDE SADELEŞTİRME YAPIYORUZ' Seçim kararından sonra Cumhurbaşkanının seçim beyannamesini milletle paylaştığını ifade eden Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "5 yıl boyunca nasıl bir Türkiye hedeflediğimizi açık seçik ortaya koyduk. Sloganımız, 'Erdem, cesaretle Türkiye şahlanıyor'. Demokrasiden özgürlüklere, tarımdan sanayiye hangi alanda ne iş yapacağımızı tek tek milletimizle paylaştık. 146 büyük projeyi yine milletimizle paylaştık. Cumhurbaşkanımız bir koldan, biz ayrı koldan Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Niye?Cumhurbaşkanımız yeni sistemin ilk adayı. Bu sistemde sadeleştirme yapıyoruz, iki başlılığı ortadan kaldırıyoruz. Başbakanlığı kaldırıyoruz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getiriyoruz. Bundan sonra çekişme, itişme, kakışma yok. İrade tek, irade de milletin iradesi. Sandıkta neye karar veriyorsanız Türkiye'de o olacak. Biz bunun adına 'yönetimde sadeleştirme' diyoruz. İşler daha da hızlanacak. Bürokrasi daha da azalacak. Vatandaşın devlet dairelerindeki işi çok daha kolaylaşacak. 16 yıldır gerçekleştirdiğimiz hizmetleri anlatıyoruz. Hayal anlatmıyoruz. Bizde hizmet var. Hayal tacirliği yok. Diğer yandan gelecek 5 yıl için Cumhuriyetin 100'üncü yılı için projelerimiz var, yeni yapacaklarımız var. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır." 'İŞLERİ GÜÇLERİ YIKMAK, BOZMAK' Muhalefetin vaatlerine yönelik eleştirilerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kanal İstanbul projesini iptal edeceklermiş. Savaştan canını kurtarıp bize sığınmış Suriyeli kardeşlerimizi tekrar ateşin ortasına geri gönderecekmiş. İnsanlık öldü mü? Biz asil bir milletiz. Biz darda kalanlara yardım etmekle bugünlere geldik. Daha ne yapacaklarmış? Biz yerli araba yapacağız. Bu projeyi iptal edeceklermiş. İşleri güçleri yıkmak, bozmak, yapılan projeleri durdurmak. Giresun buna izin verir mi? Giresun bunların laflarına kulak asar mı? Vaatler o kadar uçtu gitti ki rahmetli babaannemin lafını burada söylemesem olmaz. Bunların vaatleri geniş alan, bol keseden atanları görünce rahmetli babaannem derdi ki 'Üfle evladım üfle. Kaval elin, yel Allah'ın'. Bunlarınki o hesap. Bunların tek bir derdi var Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek. Güçleri yeter mi? Giresun müsaade eder mi? Yumurtadan yün kırpmak. Bunların işi o. Giresun uşakları Karagöl'den kar bağışlıyor millete. Sizin de inanmadığınızı anladılar, ayarları bozuldu, ayar bozuldukça vitesten atmaya başladılar. Adına Millet İttifakı deyip, millet iradesiyle seçilen Cumhur İttifakı'na iftira üstüne iftira atıyorlar. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz alçak saldırısına karşı meydanlara inen Giresunludur. Ay yıldızlı bayrağı indirtmeyen, ezanları dindirtmeyen, demokrasiye milletin adamına sahip çıkan ittifakın adı Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı Pensilvanya'dan, Kandil'den işaret almaz. İşareti sadece milletinden alır. İşaret aldığı an yürür, millet yürür arkasından. İşte Cumhur İttifakı budur. Cumhur İttifakı; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet demektir. Bunlara fındığın başkenti Giresun, 24 Haziran'da hak ettiği cevabı verecek mi? Güçlü hükümet, güçlü Meclis, güçlü Türkiye için var mısınız? Güçlü Türkiye için durmak yok." Giresun'a 16 yılda önemli hizmetler yaptıklarını anlatan Başbakan Binali Yıldırım, "Muhalefetin vizyonu bu projelere yeter mi? Yetmez. Çünkü bugüne kadar yaptıkları bir şey yok. Yok üstüne yok. AK Parti ne diyor; taş üstüne taş, hizmet üstüne hizmet. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştüren partinin adı AK Parti'dir. Sorunları torunlara havale etmeyen partinin adı AK Parti'dir. Avrupa'nın ve Türkiye'nin ilk, dünyada ise üçüncüsünün yapıldığı deniz üzerine havalimanı Giresun Ordu Havalimanı'dır" diye konuştu. 'TÜRKİYE'YE AYAR VERMEK İSTEYENLERİN AYARINI BOZACAĞIZ' Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçme zamanı olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti: "Recep Tayyip Erdoğan'ı seçelim de gerisi önemli değil; aman aman bu tuzağı gelmeyelim. Meclis çok önemli, güçlü Meclis, güçlü hükümet demek. Meclis'te güçlü olursak Cumhurbaşkanımız daha güçlü olur, daha güzel işler yapar. Daha az bürokrasi, daha hızlı iş, daha fazla yatırım yeni dönemde Türkiye'nin yolunu açacak, önemli gelişmeler olacak. 24 Haziran'da darbeler, kumpaslar, vesayet tamamen yok olacak. İstikrar, güven kalıcı hale gelecek, milli birliğimiz, kardeşliğimiz daha da sağlamlaşacak. Türkiye'nin cazibesi daha da artacak, bölgemizde, ülkemiz hakkında Filistin, Suriye, Irak hakkında planlar yapanların planlarını başlarına geçireceğiz. Savunma sanayisinde son 15 yılda 35 milyar dolar yatırım yaptık. Yerli ve milli savunma sanayini kurduk. Birçok silahımızı kendimiz yapıyoruz. Savunma sanayisini sizin evladınıza, Nurettin Canikli'ye emanet ettik. Giresun, Türkiye'nin teminatı. Türkiye'nin savunmasının başında sizin evladınız var. Yerli otomobil projesini de hızla hayata geçireceğiz. Ekonomik hamlelerle Türkiye'ye ayar vermek isteyenlerin ayarını bozacağız. Türkiye yeni mecralarda, dev yatırımlarla hayranlıkla izlenen ülke olmaya devam edecek. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda yeni hamlelerimiz birlikte gelecek. Kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye için aziz milletimiz için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Birbirimizle zorlukları kenetlenerek aşacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, birlikte kardeş olacağız." Başbakan Binali Yıldırım, mitingin sonunda vatandaşları selamlayıp Giresun Valiliği'ne geçti.

