Başbakan Yıldırım: “Hatay’a 60, Kilis’e 34 olmak üzere 94 saldırı düzenlendi. Operasyonlarda 7 şehit, 113 yaralımız var. 15 günde 538 hedef imha edildi, 935 terörist etkisiz hale getirildi. Vatandaşımızın atılan roketlerden moral bozukluğu yok, aksine hır

IHAAW212959-SIY/04-02-2018
- Başbakan Yıldırım: “Hatay’a 60, Kilis’e 34 olmak üzere 94 saldırı düzenlendi. Operasyonlarda 7 şehit, 113 yaralımız var. 15 günde 538 hedef imha edildi, 935 terörist etkisiz hale getirildi. Vatandaşımızın atılan roketlerden moral bozukluğu yok, aksine hırslanmış durumdadır. Böyle bir milletin evladı olmaktan gurur duydum”
04.02.2018 21:29:59 TSI
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