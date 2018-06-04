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Başbakan Yıldırım hemşehrileri ile iftarda bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2018 00:02 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı ile Erzincan Sanayici İşadamları Derneğinin düzenlediği iftarda hemşehrileri ile bir araya geldi.

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA)
Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı ile Erzincan Sanayici İşadamları Derneğinin düzenlediği iftarda hemşehrileri ile bir araya geldi.
Burada konuşma yapan Yıldırım, "10 metrekarelik odalarda toplantı yapamazken burada 3 bin hemşehrimin bir araya gelebilmiş olması yaptığımız işin ne kadar hayırlı bir iş olduğunu ortaya koyuyor. Asırlara uzanan şanlı bir geçmişimiz var çok önemli bir coğrafyada yaşıyoruz. İbni Haldun'un dediği gibi coğrafya bir kaderdir. Bu coğrafya bizim kaderimizdir" dedi.

"16 YILDA ÜLKEMİZİ 3.5 KAT BÜYÜTTÜK"
Başbakan Yıldırım, Siyasi, ekonomik, terör sorunlarının enerjimizin bir kısmını boşa tükettiğini belirterek, "2002 yılı milletimiz için bir milattır. Memleket sevdalısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlattığımız bu kutlu yürüyüşte 16 yılı geride bıraktık. Geçen 16 yılda hem kalkınma da hem büyüme de siyasi tarihindeki altın yıllardır. Ancak 16 yılda ülkemizi 3 buçuk kat büyüterek bu günlere getirdik ama bunları yaparken vesayetle, darbe girişimiyle, kumpaslarla da mücadeleyi elden bırakmadık. Tabiri caizse şeytan taşlamaktan vakit buldukça, kalkınma için büyüme için milletimize hizmet için gayret ettik" diye konuştu.

"DARBEYLE SONUÇ ALAMAYANLAR EKONOMİ İLE ÜZERİMİZE GELDİLER"
Başbakan Binali yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:
Görevi aldığım gün söylediğim bir şey vardı. Türkiye'yi bu terör belasından kurtaracağım. Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız dedim. Bugün bayrağımız Gabar Dağı'nda, Cudi Dağı'nda da, Şemdilli'de de, Ağrı Dağı'nda da dalgalanıyor. 2017'ye girerken darbeyle sonuç alamayanlar ekonomi ile üzerimize geldiler. 2016 Kasım Aralık aylarında kur üzerindeki oyunlar, 'Türkiye battı, Türkiye büyümeyecek, Türkiye büyük bir krizle karşı karşıya kalacak' diyenlerin sesleri hala kulaklarımızda ama hızlı bir şekilde kararlar aldık, yerle bir olacak dedikleri Türkiye dünya da bir numara oldu. 7.4 büyüme sağladı.

"SİZ CUMHURBAŞKANI SEÇEMEZSİNİZ DEDİLER"
Yıldırım "367 icadını önümüze koydular, 'siz Cumhurbaşkanı seçemezsiniz' dediler. Çünkü Milli Egemenlik onların işine gelmedi. Biz de dedik ki; 'vekiller seçemiyorsa, asiller seçsin' onu da millete götürdük. Millet de kararını verdi. Ağustos 2014'te Türkiye ilk seçilmiş Cumhurbaşkanını seçti. Artık o günden sonra her şey değişti" dedi.

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