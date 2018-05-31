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Başbakan Yıldırım: "Herkesin söylediğini güzelce dinleyeceksiniz, ince eleyip sık dokuyacaksınız, İnce'yi eleyip Erdoğan'ı seçeceksiniz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 16:33 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Herkesin söylediğini güzelce dinleyeceksiniz, ince eleyip sık dokuyacaksınız, İnce'yi eleyip Erdoğan'ı seçeceksiniz."


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