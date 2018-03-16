Başbakan Yıldırım: Hükümetimiz yeni bir adım atarak Diyanet Akademisinin kurulmasına karar verdi

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Yeni bir sese, soluğa, üsluba ihtiyacımız var. Hükümetimiz yeni bir adım atarak Diyanet Akademisinin kurulmasına karar verdi. Her şeyin akademisi var. Siyasetin akademisi var. Diyanetin akademisi en önce olması gerekirken maalesef en sona kalmış durumda. Geç olsun güç olmasın ama Diyanet Akademisi çok güzel hizmetlere vesile olacak, buna inanıyoruz. Bir an önce de hayata geçmesi için gerekli gayreti gösteriyoruz" dedi.

34. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın oturum başkanlığında sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erdi.

"MÜSLÜMANLARI VE DİN GÖREVLİLERİMİZİ YIPRATAN ÇALIŞMALARA İZİN VERMEYELİM"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "İslam'a, İslam'ı, Müslümanları ve din görevlilerimizi yıpratan çalışmalara izin vermeyelim. Doğru olan ile yolumuza devam edelim" dedi.

"İSLAM, KIYAMETE KADAR BÜTÜN HURAFELERDEN, TAHRİFATTAN UZAK TUTULMALIDIR"

Başbakan Binali Yıldırım, "Üzülerek söylemek isterim ki; bazı tartışmalar gözümüzün ışığı gibi korumamız gereken bu teşkilata gölge düşürüyor. İslam ebedi hayatımızın bir güvencesidir. Beklentimiz, Diyanetin tartışmalar dışında, üstünde tutulması. Yazılı, görsel medyaya da önemli görevler düşüyor. Kurumlardan doğru malumat alınmalı. İslam'ı bilmek ve öğrenmek mecburiyetindeyiz. Yüce dinimiz İslam, kıyamete kadar bütün hurafelerden, tahrifattan uzak tutulmalıdır. Hayatın nabzını tutmalı olan bitene müdahil olacak kadar haberdar olmalısınız. Diyanet Teşkilatımızın hiç bir kademesindeki görevli arkadaşımız, bürokratik alışkanlıklara kendisini teslim etmemeli" diye konuştu.