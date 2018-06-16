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Başbakan Yıldırım: "İki yıl önce 'terörle mücadelede savunma değil taarruz esastır' şeklinde bir yöntem değişikliğine gittik. Şu anda dağlarda, şehirlerde terör baskısı hemen hemen sona erdi, devletin tam kontrolü sağlanmış oldu ancak işimiz bitmedi. Son

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 11:42 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "İki yıl önce 'terörle mücadelede savunma değil taarruz esastır' şeklinde bir yöntem değişikliğine gittik. Şu anda dağlarda, şehirlerde terör baskısı hemen hemen sona erdi, devletin tam kontrolü sağlanmış oldu ancak işimiz bitmedi. Son terörist bu topraklardan yok oluncaya kadar bu mücadele devam edecek."


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