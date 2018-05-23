Başbakan Yıldırım: İlave tedbirlerimizi alıyoruz almaya devam edeceğiz (2)  

"'SERMAYEYE MÜDAHALE EDİLECEKMİŞ, PARALARA EL KONULACAKMIŞ' AKLA ZİYAN DEDİKODULAR YAYILIYOR"

Yıldırım, "Türkiye dik durduğu için milletinin, bölgedeki halkların hakkını hukukunu koruduğu için hazımsızlık var. Yoksa ekonomik gerçeklik bakımından gelişmiş ülkelerin daha önünde bir Türkiye var. Türkiye, dünyaya entegre olmuş bir ülkedir hiç kimse Türkiye'nin kapılarını dünyaya kapatmasını beklemesin. Öyle 'kur sabitlenecekmiş, kambiyo sistemi değişecekmiş, sermayeye müdahale edilecekmiş, paralara el konulacakmış' akla ziyan dedikodular yayılıyor" dedi.

"MAALESEF SEÇİME GİDERKEN SİYASİ RAKİPLERİMİZİN ZİL TAKIP OYNAMADIKLARI KALDI"

Yıldırım, "Maalesef seçime giderken siyasi rakiplerimizin zil takıp oynamadıkları kaldı. 'daha da artacak, artacak' artacak da sana ne fayda sağlayacak? İktidara talip oluyorsan, doların geçici dalgalanmasından bir çıkarcılık yapmak vatanseverlik değildir. Vatanseverlik, ülkeye sahip çıkmaktır, ülkemiz üzerinde oyun oynamaya çalışanlara hep birlikte karşı koymaktır. Siyaset ayrı bir şeydir" dedi.