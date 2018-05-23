HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Başbakan Yıldırım: İlave tedbirlerimizi alıyoruz almaya devam edeceğiz (2)  

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 23:32 | Son Güncelleme

"'SERMAYEYE MÜDAHALE EDİLECEKMİŞ, PARALARA EL KONULACAKMIŞ' AKLA ZİYAN DEDİKODULAR YAYILIYOR"  Yıldırım, "Türkiye dik durduğu için milletinin, bölgedeki halkların hakkını hukukunu koruduğu için   hazımsızlık var.

"'SERMAYEYE MÜDAHALE EDİLECEKMİŞ, PARALARA EL KONULACAKMIŞ' AKLA ZİYAN DEDİKODULAR YAYILIYOR"
Yıldırım, "Türkiye dik durduğu için milletinin, bölgedeki halkların hakkını hukukunu koruduğu için hazımsızlık var. Yoksa ekonomik gerçeklik bakımından gelişmiş ülkelerin daha önünde bir Türkiye var. Türkiye, dünyaya entegre olmuş bir ülkedir hiç kimse Türkiye'nin kapılarını dünyaya kapatmasını beklemesin. Öyle 'kur sabitlenecekmiş, kambiyo sistemi değişecekmiş, sermayeye müdahale edilecekmiş, paralara el konulacakmış' akla ziyan dedikodular yayılıyor" dedi.

"MAALESEF SEÇİME GİDERKEN SİYASİ RAKİPLERİMİZİN ZİL TAKIP OYNAMADIKLARI KALDI"
Yıldırım, "Maalesef seçime giderken siyasi rakiplerimizin zil takıp oynamadıkları kaldı. 'daha da artacak, artacak' artacak da sana ne fayda sağlayacak? İktidara talip oluyorsan, doların geçici dalgalanmasından bir çıkarcılık yapmak vatanseverlik değildir. Vatanseverlik, ülkeye sahip çıkmaktır, ülkemiz üzerinde oyun oynamaya çalışanlara hep birlikte karşı koymaktır. Siyaset ayrı bir şeydir" dedi.

"KURDAKİ HAREKETLİLİK KONUSU GEÇİCİDİR, BİR DE KONJONKTÜRELDİR"
Başbakan Binali Yıldırım, döviz artışına ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü: "Tedbirlerimizi alıyoruz merak etmeyin. Göreceksiniz 2018 ilk çeyrek büyümesi de yüzümüzü güldürecek. Kurdaki hareketlilik konusu geçicidir, bir de konjonktüreldir. Hükümet olarak, Merkez Bankası üzerine deşeni yaptı yapmaya devam edecek. Enflasyon ile kavgamız mücadelemiz devam edecek. Para politikası ile ilgili Merkez Bankası yetkilerini kullanmakta tereddüt etmeyecek. Harcayacağımız her kuruşun bir karşılığını oluşturuyoruz. Buna göre kaynaklarımızı çeşitlendiriyoruz. İş aleminin, vatandaşlarımızın rahat olmasını istiyorum. Dedikodulara itibar etmeyin. Bizden duymadıkça, söylenen her şey tamamen tezvirat, yalan, iftiradır. Kötü niyetli çevrelerin ortaya attığı yalanlardır. Maalesef görüyoruz ki siyaset uğruna, bir adım öne çıkmak adına önemli görevlerde bulunmuş olanlar, bir çok yalanı dolanı dışarıdaki yatırımcılara anlatıyor. Türkiye hakkında kafa karıştırmaya çalışıyor. Bunlar doğru şeyler değil. Ülkeye de bu siyaseti yapanlara da faydası yok."

Hakime TORUN / ANKARA (DHA)

PARTNERYırtık pantolonu giyince bu hale geldiYırtık pantolonu giyince bu hale geldi
MHP Grup Başkanvekili Usta’dan önemli açıklamalarMHP Grup Başkanvekili Usta’dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurdaki dalgalanma sadece ülkemizle ilgili değildir //FotoğrafCumhurbaşkanı Erdoğan: Kurdaki dalgalanma sadece ülkemizle ilgili değildir //Fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Böylesi görülmedi! Dolar çok sert düştü

Böylesi görülmedi! Dolar çok sert düştü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

İlginizi Çekebilir

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi

Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye FETÖ cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye FETÖ cevabı

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

Bülent Tezcan'dan Eren Erdem'e yanıt

Bülent Tezcan'dan Eren Erdem'e yanıt

Meral Akşener'den flaş dolar açıklaması

Meral Akşener'den flaş dolar açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.