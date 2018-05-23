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Başbakan Yıldırım: İlave tedbirlerimizi alıyoruz almaya devam edeceğiz (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 22:39 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Binali Yıldırım döviz artışına ilişkin, "Neden Türkiye'de bugünlerde bir kriz fısıltısı yayılmaya çalışılıyor?

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım döviz artışına ilişkin, "Neden Türkiye'de bugünlerde bir kriz fısıltısı yayılmaya çalışılıyor? Kur neden hareketlendi? Bunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Bugünlerde bir takım tezviratlar var; 'Sermayeye kontrol gelecek, serbest kura geçilecek.' Akla ziyan dedikodular almış başını gidiyor. Türkiye bunu halk etmiyor. Hükümet iş başındadır. Konularına hakimdir. Mali politikalarda zerre kadar sapma yok. Mali disiplinden sapma söz konusu değildir. Piyasaları reel sektörün ihtiyaçlarını dikkate alarak ilave tedbirlerimizi alıyoruz almaya devam edeceğiz" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, ATO Congresium'da MÜSİAD'ın geleneksel iftar programında konuştu. Başbakan Binali Yıldırım döviz artışına ilişkin, "Neden Türkiye'de bugünlerde bir kriz fısıltısı yayılmaya çalışılıyor? Kur neden hareketlendi? Bunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Reel sektör yüzde 7.4 büyümeyi siz yaptınız. Bu bir illüzyon değil, üreterek yaptınız. Aldığımız tedbirler yapısal reformlarla bunu başardık. Neden Türkiye'de bugünlerde bir kriz fısıltısı yayılmaya çalışılıyor? Kur neden hareketlendi? Bunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Merak ediyorsunuz son günlerde bu kurlardaki hareketlenme niye? Bununla ilgili neler yapılıyor? Şunu bilmenizi istiyorum; Türkiye serbest ekonomi uygulayan bir ülkedir. Bu durumun değişmesi söz konusu değildir. Serbest piyasa ekonomisi, her şart ve halde aynen devam edecektir. Bugünlerde bir takım tezviratlar var; 'Sermayeye kontrol gelecek, serbest kura geçilecek.' Akla ziyan dedikodular almış başını gidiyor. Türkiye bunu halk etmiyor. Hükümet iş başındadır. Konularına hakimdir. Mali politikalarda zerre kadar sapma yok. Mali disiplinden sapma söz konusu değildir. Maliye Bakanlığımız ödenecek her kuruşun nasıl karşılanacağının hesabını tek tek yapmıştır. Buna göre uygulamalarımız devam edecek. Tereddüt olmasın. Döviz kuru artıyor. Vatandaş yatırımcı soruyor? 'Döviz kuru artınca ne yapacağız?' İşinize devam edeceksiniz. O kuru kontrol edecek mekanizmalar bizde. MB'nın yaptığı, yapacağı işler var para politikaları ile ilgili, finans sektörünün kararları ile ilgili Merkez üzerine düşeni yapacak. Onların görev alanı. Biz de piyasaları reel sektörün ihtiyaçlarını dikkate alarak ilave tedbirlerimizi alıyoruz almaya devam edeceğiz. 2017 yılı için neler söylendiğini hatırlayın. Günün sonunda ülkemiz , firmalarımız büyüdü. Ülke olarak bundan büyük bir kazanç sağladık" diye konuştu. "DÖVİZDEKİ SUNİ ARTIŞ, TAMAMEN SPEKÜLATİF BİR DEĞERLENDİRME" BBP Genel Başkanı Mustafa Destici yaptığı konuşmada, döviz artışına değinerek, "Ülke ekonomimizin problemleri var. Bu problemleri ele ele vererek, üreterek, tasarruf ederek aşacağız. Önemli bir süreçten geçmekteyiz. Seçim gündemdeyken, Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesi, manipülasyonlara dayalı operasyon süreci olarak görüyoruz. Ekonomimiz, üretim, imalat ile ilgili problemlerimiz var. Ama son günlerde yaşananlar özellikle dövizdeki suni artışı, tamamen spekülatif bir değerlendirme Türkiye'nin seçimlerine yönelik bir hamle olarak görüyoruz. Bugüne kadar yapılan spekülatif hamleler nasıl başarılı olmadıysa, bugün ülkemize karşı yapılanlarla da başarılı olamayacaklar. Birlik beraberlik ile hepsinin üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

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