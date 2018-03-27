HABER

Başbakan Yıldırım ile Irak Başbakanı İbadi telefonda görüştü.

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2018 02:11 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım ile Irak Başbakanı İbadi telefonda görüştü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Erdoğan'dan AB'ye çağrı: 'Birlikte çalışalım'

Erdoğan'dan AB'ye çağrı: 'Birlikte çalışalım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile telefonla görüştü

Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile telefonla görüştü

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Temel Karamollaoğlu: Bunu siyasi malzeme haline getirmek yanlıştır

Temel Karamollaoğlu: Bunu siyasi malzeme haline getirmek yanlıştır

AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali

AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Cumhurbaşkanın Erdoğan'dan Tel Rıfat'a operasyon sinyali

Cumhurbaşkanın Erdoğan'dan Tel Rıfat'a operasyon sinyali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.