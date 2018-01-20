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Başbakan Yıldırım ile MHP lideri Bahçeli, Çankaya Köşkü'nde görüştü

POLİTİKA HABERLERİ | 20.01.2018 23:24 | Son Güncelleme 9 saat önce

ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli, Çankaya Köşkü'nde görüştü.

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