İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'deki binaların yüzde 62'sinin imara aykırı ve ruhsatsız olduğunu belirterek İmar Barışı'nın buna çözüm getirdiğini söyledi.

İzmir'de temaslarda bulunan Başbakan Yıldırım, Karabağlar Halk Eğitim Merkezinde okuma yazma kursuna katılanlarla buluştu, ardından Menderes ilçesine geçti. Yıldırım, MHP'nin ilçe seçim bürosunu ve Menderes Belediyesini ziyaret etti.

Belediye önünde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Yıldırım, Belediye Başkanı Bülent Soylu ile görüştü. Yıldırım, ardından belediyede İmar Barışı için oluşturulan birime geçti. İmar Barışı işlemleri için gelen Adem Yeşilyayla ile sohbet eden Yıldırım, "Tapu kayıt belgesi alacaksınız, onun için müracaat ediyorsunuz. Binanın beyan değeri üzerinden yüzde 3 var ama onu hemen yatırmanız gerekmiyor. 31 Ekim'e kadar vaktiniz var. Şimdilik başvuru yapmanız yeterli. Hayırlı uğurlu olsun, bundan sonra binana kimse kaçak muamelesi yapmayacak." dedi.

Pazar günü yapılacak seçimlerle ilgili Yeşilyayla'ya görüşünü soran ve "AK Parti'ye oy vereceğim" yanıtını alan Başbakan Yıldırım, "Bu kadar açık mı söylüyorsun." şeklinde konuştu.