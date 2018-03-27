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Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile telefonla görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2018 02:22 | Son Güncelleme

Başbakan Banali Yıldırım'ın, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile telefonla görüştü.

Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile telefonla görüştü

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre Yıldırım'ın, Irak Başbakanı İbadi ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı.

"PKK ÖNLEMLERİ..."

Terörle mücadelede komşu ve dost Irak ile yakın iş birliğine verilen önemin vurgulandığı görüşmede, terör örgütü IŞİD'e karşı başarı kazanan Irak'tan, terör örgütü PKK'ya karşı da komşuluk ilişkileri kapsamında gerekli önlemleri almasının beklendiği belirtildi.

Görüşmede, iki ülke arasında enerji alanında ve diğer ekonomik konularda ciddi iş birliği potansiyelinin bulunduğu da ifade edildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Banali Yıldırım Haydar el-İbadi Başbakan Yıldırım ırak PKK

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