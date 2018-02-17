Başbakan Yıldırım, Iraklı mevkidaşı el-İbadi ile bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, Münih’te Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile bir araya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın, Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde ikili temasları sürüyor. Başbakan Yıldırım, programı kapsamında Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile bir araya geldi.