Başbakan Yıldırım, İspanya Kralı VI. Felipe tarafından kabul edildi

Başbakan Binali Yıldırım, Madrid ziyaretinde İspanya Kralı VI. Felipe tarafından kabul edildi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın Madrid temasları sürüyor. Bölgesel ve uluslararası konuları ele alan Başbakan Binali Yıldırım ve İspanya Kralı VI. Felipe Zarzuela Sarayı’nda bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım ayrıca İspanyol ve Türk yatırımcılarla da görüştü.

