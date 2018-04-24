Başbakan Yıldırım İspanya'da

MADRİD (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy tarafından resmi törenle karşılandı.
Moncloa Sarayı'ndaki tören, Yıldırım ve Rajoy'un yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.
Başbakan Yıldırım, daha sonra tören mangasını selamladı. Tokalaşarak basın mensuplarına poz veren Yıldırım ve Rajoy, heyetlerini birbirine takdim etti.
Anı defterinin imzalamasının ardından iki başbakan baş başa görüşmeye geçti.
Törende, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da yer aldı.
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