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Başbakan Yıldırım İspanya’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 14:59 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Madrid’de İspanya Başbakanı Mariano Rajoy tarafından resmi törenle karşılandı.Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere hareket ettiği İspanya’nın başkenti Madrid’e TUR uçağı ile TSİ 13.20’de geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Madrid’de İspanya Başbakanı Mariano Rajoy tarafından resmi törenle karşılandı.
Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere hareket ettiği İspanya’nın başkenti Madrid’e TUR uçağı ile TSİ 13.20’de geldi. Başbakan Yıldırım, Madrid’de İspanya Başbakanı Mariano Rajoy tarafından resmi törenle karşılandı. Moncloa Sarayı’nda gerçekleştirilen resmi törende iki ülke milli marşlarının okunmasının ardından Yıldırım, karşılama kıtasını selamladı. Tören kapsamında Yıldırım’a İspanyol heyet tanıtıldı.
İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile görüşecek olan Yıldırım, daha sonra Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 6. Zirvesine katılacak. Daha sonra mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek olan Yıldırım, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Ana Pastor ile görüşecek.

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