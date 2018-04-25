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Başbakan Yıldırım İspanya'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 13:48 | Son Güncelleme

Yıldırım, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü

MADRİD (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, İspanya Kralı 6. Felipe tarafından kabul edildi.

Zarzuela Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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Başbakan Yıldırım ispanya'da İspanya Kralı 6. Felipe

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