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Başbakan Yıldırım İspanya'dan ayrıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 15:27 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım İspanya'dan ayrıldı

MADRİD (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "TUR" ile TSİ 15.15'te İspanya'nın başkenti Madrid'den Ankara'ya hareket etti.

Yıldırım, Torrejon Askeri Havaalanı'ndan Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Başbakan Yıldırım ile Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da Ankara'ya gitti.

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Başbakan Yıldırım İspanya'dan ayrıldı

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